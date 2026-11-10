Mở vali của người đàn ông lạ, nhân viên hải quan choáng váng với đủ thứ 'lúc nhúc' bên trong

Theo AFP, nhà chức trách Đức công bố vụ việc vào ngày 15/10. Người đàn ông 45 tuổi bị giữ lại tại sân bay Cologne hồi tháng trước sau khi có những biểu hiện lo lắng bất thường.

Qua kiểm tra, nhân viên hải quan phát hiện hành khách có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm ma túy. Kết quả xác nhận người đàn ông đã sử dụng cocaine.

Tuy nhiên, điều khiến lực lượng chức năng bất ngờ lại nằm trong hành lý. Thay vì ma túy, họ tìm thấy khoảng 90 cá thể bò sát được giấu kín trong vali, gồm 37 con rắn độc và 55 con thằn lằn.

Số động vật này bị nhét trong các hộp nhựa, chai dầu gội, chai kem dưỡng và cả những chiếc tất. Trong đó có nhiều loài như rắn lục, rắn đuôi chuông và các loại thằn lằn, bao gồm cả cự đà.

Thay vì ma túy, họ tìm thấy khoảng 90 cá thể bò sát được giấu kín trong vali, gồm 37 con rắn độc và 55 con thằn lằn. Ảnh: AFP.

Jens Ahland, người phát ngôn của cơ quan hải quan, cho biết các nhân viên sân bay vốn đã quen với việc phát hiện đủ loại đồ vật kỳ lạ trong hành lý hành khách. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ bắt gặp trường hợp vận chuyển tới 37 con rắn độc và 55 con thằn lằn từ Mexico.

Ông bày tỏ sự xót xa trước việc một số người bất chấp sức khỏe và tính mạng của động vật chỉ để trục lợi.

Theo cơ quan hải quan, phần lớn số bò sát vẫn còn sống khi bị phát hiện, nhưng khoảng 30 con đã chết trong quá trình vận chuyển hoặc sau chuyến đi. Những cá thể sống sót được chuyển đến một trang trại chuyên chăm sóc rắn ở miền Trung nước Đức.

Người đàn ông khai mang số động vật này đến Đức theo nhờ vả của một người quen mang quốc tịch Brazil. Người này trước đó khởi hành từ Mexico City, quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi đến Cologne.

Sau khi làm rõ vụ việc, nhà chức trách Đức từ chối cho người đàn ông nhập cảnh và đưa ông trở lại Istanbul vào ngày hôm sau. Hiện danh tính người này cũng như hình thức xử lý pháp lý liên quan chưa được công bố.