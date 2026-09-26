Mở tuyến xe khách Lộc Ninh - Bến xe Miền Đông

Tuyến có mã số 7579.3111.A, hành trình Bến xe Miền Đông - quốc lộ 13 - Bến xe Lộc Ninh và ngược lại, cự ly 132km. Doanh nghiệp được khai thác 480 chuyến/tháng, với các nốt xuất bến được bố trí trong ngày. Tại Bến xe Lộc Ninh, chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc 0h và chuyến cuối lúc 18h35; tại Bến xe Miền Đông, chuyến đầu tiên lúc 2h20 và chuyến cuối lúc 18h20. Việc mở tuyến được thực hiện sau khi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với đề xuất khai thác tuyến của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai.

Theo thông báo, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký, Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hoàng Yến Logistics - tại Bình Phước có trách nhiệm đưa xe vào khai thác theo quy định. Việc mở tuyến xe mới góp phần tăng lựa chọn đi lại cho người dân, kết nối Lộc Ninh (thành phố Đồng Nai) với Thành phố Hồ Chí Minh và khai thác hiệu quả hơn nhu cầu vận tải hành khách trên tuyến quốc lộ 13.