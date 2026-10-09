Mở tuyến xe buýt mới kết nối Hà Nội và Hưng Yên

Theo đó, tuyến xe buýt điện số 83 được Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đưa vào khai thác, kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, góp phần mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện xanh, tăng cường kết nối giữa hai địa phương.

Tuyến xe buýt này có cự ly khoảng 58km, sử dụng 15 xe buýt điện, sản xuất năm 2026, sức chứa 60 hành khách/xe. Tuyến được tổ chức khai thác với tần suất 15-30 phút/lượt, tương ứng khoảng 62 lượt xe/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Tuyến xe buýt số 83 sử dụng 15 xe buýt điện, sức chứa 60 hành khách/xe.

Đoàn phương tiện mới mang màu xanh lá đặc trưng, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, tạo diện mạo hiện đại, đồng bộ, góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện với môi trường.

Tại Hà Nội, tuyến 83 xuất phát từ Bến xe Gia Lâm, hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ 30 phút. Theo chiều từ Hưng Yên, tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ. Lộ trình được tổ chức qua các trục đường chính và khu vực tập trung đông dân cư ở phía Đông Hà Nội như các tuyến đường: Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận, Lý Thánh Tông đến Khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Sau đó, tuyến đi qua Khu đô thị Ecopark, đường tỉnh ĐT379 và Quốc lộ 39A để kết nối với địa bàn Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, tuyến đi theo đường Nguyễn Văn Linh, kết nối với Bến xe Hưng Yên, sau đó quay đầu tại vòng xuyến Điện Biên, qua đường Tô Hiệu và nút giao Nguyễn Văn Linh - Tôn Thất Tùng trước khi trở lại Bến xe Hưng Yên.

Xe buýt điện có nhiều tiện ích, hỗ trợ tối đa cho hành khách.

Với lộ trình kết nối các khu đô thị, khu dân cư và các trục giao thông chính, tuyến 83 tạo thêm lựa chọn đi lại bằng vận tải hành khách công cộng cho người dân sinh sống, làm việc, học tập tại khu vực phía Đông Hà Nội và Hưng Yên, đặc biệt phục vụ nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa hai địa phương.

Theo Transerco, việc triển khai các tuyến buýt trợ giá kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên phù hợp với định hướng phát triển Vùng Thủ đô, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng, mở rộng phạm vi phục vụ của mạng lưới vận tải hành khách công cộng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ vận tải khách công cộng chất lượng cao với chi phí hợp lý. Đồng thời, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông, phát thải ra môi trường và nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có.