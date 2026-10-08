Mở tuyến buýt điện kết nối Hà Nội – Hưng Yên
Chiều 8/10, tại tỉnh Hưng Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện trợ giá liên tỉnh số 83, kết nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên. Tuyến góp phần mở rộng mạng lưới xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai địa phương và tăng cường liên kết vùng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mo-tuyen-buyt-dien-ket-noi-ha-noi-hung-yen-421456.htm