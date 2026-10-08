Mở tuyến buýt điện kết nối Hà Nội – Hưng Yên

HNN.VN - Tối 8/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Sự kiện là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.