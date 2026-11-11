Theo thông tin Công ty Xổ số Donghaeng công bố ngày 10/11, cặp vợ chồng trúng giải nhất Speetto 2000 kỳ thứ 70. Câu chuyện được đăng trên trang web chính thức của đơn vị này ngày 6/11, thu hút sự chú ý bởi cách hai người phát hiện những tấm vé trúng thưởng.

Người chồng, được gọi là A, cho biết anh thường mua Lotto mỗi tuần một lần. Lần này, anh mua thêm vé số cào sau khi liên tiếp mơ thấy mình trúng giải lớn. Trong giấc mơ đầu tiên, anh trúng giải nhất Lotto, sau đó lại mơ trúng giải nhất Speetto.

Ngày hôm sau, A kể chuyện cho vợ rồi cả hai cùng đến điểm bán vé số. Họ chi tổng cộng 20.000 won (khoảng 380.000 đồng) để mua Lotto, Speetto 1000 và Speetto 2000.

Mơ trúng số 2 lần liên tiếp, chồng rủ vợ mua vé số rồi bất ngờ "đổi đời" với giải thưởng 38 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngày mua vé trùng dịp gia đình tổ chức lễ cúng tổ tiên. A kể anh đã thắp hương, cầu mong gia đình được phù hộ và che chở.

Đến tối hôm sau, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, lấy những tấm vé số cào đã mua ra kiểm tra. Với một bộ Speetto 2000 gồm 2 vé, mỗi người giữ một tấm rồi cào lớp phủ bạc để xem kết quả.

Tấm vé trong tay A bất ngờ hiện giải nhất trị giá 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Người đàn ông ngỡ ngàng đưa ngay cho vợ xem. Ban đầu, cô cũng khó tin chồng vừa trúng khoản tiền lớn như vậy.

Nhớ ra 2 tấm vé thuộc cùng một bộ Speetto 2000, A nghĩ vé trong tay vợ cũng có khả năng trúng giải nhất. Người vợ tiếp tục kiểm tra và phát hiện tấm vé của mình cũng trúng 1 tỷ won. Tổng tiền thưởng của hai vợ chồng vì thế lên tới 2 tỷ won (khoảng 38 tỷ đồng).

A cho biết cả hai vẫn chưa thể tin những giấc mơ lại trùng hợp với vận may ngoài đời. Khi chia sẻ câu chuyện, anh nói điều hai vợ chồng cảm nhận rõ nhất là lòng biết ơn.

Người đàn ông cho biết họ sẽ trân trọng may mắn này, tiếp tục sống chăm chỉ và có trách nhiệm. Về cách sử dụng tiền thưởng, hai vợ chồng dự định ưu tiên trả các khoản vay, sau đó mới tính đến việc sử dụng phần còn lại.