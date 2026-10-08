Mở 'trạm sạc pin tinh thần' cho hơn 1.900 học sinh

“Trạm sạc pin tinh thần” do Phòng Tâm lý học đường, Trường THPT Lê Trọng Tấn tổ chức lần đầu trong năm học 2026-2027. Thông qua hoạt động này, học sinh được “check-in”, kiểm tra mức “pin năng lượng” cảm xúc của bản thân với các mức 100%, 70%, 40% và 10%, tương ứng với các trạng thái: ổn, hơi mệt, quá tải, cần hỗ trợ và cần người đồng hành.

Sau khi kiểm tra mức “pin năng lượng”, học sinh được “nạp pin” tại 4 trạm sạc thông điệp gồm: “Sạc yêu thương” với những lời nhắn nhẹ nhàng, tích cực; “Sạc niềm vui” với những câu nói vui, tạo cảm giác thoải mái; “Sạc năng lượng” với những lời nhắc về nghỉ ngơi và cân bằng; “Sạc động lực” với những thông điệp khích lệ, tiếp thêm tinh thần.

Lần đầu tiên các em “đo” được pin cảm xúc của mình

Theo ThS tâm lý Lê Thị Bích Hạnh, giáo viên tâm lý học đường Trường THPT Lê Trọng Tấn, qua trạm “sạc pin tinh thần”, phòng tâm lý nhận diện được sức khỏe tinh thần học sinh gặp phải để xây dựng những giải pháp hỗ trợ, đồng hành. Hoạt động cũng kết nối, tạo sự gần gũi, đưa phòng tâm lý đến gần hơn với từng học sinh.

ThS Bích Hạnh cho hay, trước đây công tác tâm lý học đường chủ yếu tập trung hỗ trợ học sinh theo hình thức cá nhân. Hiện nay, để hoạt động tư vấn tâm lý học đường thực sự hiệu quả cần sự kết nối, thay đổi nhận thức của học sinh, phụ huynh và giáo viên. Các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần mà học sinh gặp phải cũng có nhiều thay đổi so với trước đây, không chỉ dừng ở những vấn đề về giới tính, mối quan hệ bạn bè, gia đình. Học sinh ngày càng quan tâm đến suy nghĩ của bản thân, định hướng nghề nghiệp cũng như những băn khoăn mang tính thời đại.

“Nhu cầu được lắng nghe của các em ngày càng lớn. Song, rất nhiều em lại gặp khó khăn trong giao tiếp với ba mẹ do sự kỳ vọng của ba mẹ quá lớn hoặc quan điểm không phù hợp. Nhiều vấn đề, chính giáo viên tâm lý phải nhờ đến AI để cùng hỗ trợ tư vấn cho học sinh”, ThS Lê Thị Bích Hạnh nói.

Lê Huy Sang, học sinh lớp 11B14, Trường THPT Lê Trọng Tấn, cho biết em thường đến phòng tâm lý để nói chuyện, chia sẻ với bạn bè và giáo viên về những vấn đề bản thân gặp phải như tình trạng “nỗ lực ảo” - ngồi vào bàn học nhưng khó tập trung; tình trạng rối loạn lo âu về kết quả học tập và mối quan hệ với ba mẹ.

“Những vấn đề này em thường rất khó chia sẻ với ba mẹ vì sợ làm ba mẹ lo lắng, thậm chí từng có lần em chia sẻ nhưng chính ba mẹ cũng không hiểu được. Khi được kết nối, chia sẻ với bạn bè, thầy cô tại phòng tâm lý, em cảm thấy thoải mái, suy nghĩ tích cực và học tập dần hiệu quả hơn”, Sang bày tỏ.

Trong khi đó, Trần Thảo Linh, học sinh lớp 12A12, đề xuất phòng tâm lý tổ chức thêm nhiều hoạt động kết nối như xem phim, nói chuyện bàn tròn về các vấn đề học sinh quan tâm. Theo em, những hoạt động này sẽ tạo môi trường gắn kết, giúp học sinh được lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn.

Thầy Nguyễn Ảnh Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn, cho biết nhà trường xác định sức khỏe tinh thần là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển toàn diện của học sinh. Muốn học tập tốt, trước hết học sinh cần cảm thấy an toàn, được lắng nghe và tôn trọng.

Học sinh Trường THPT Lê Trọng Tấn hào hứng “sạc pin tinh thần”

Do đó, thời gian qua, nhà trường luôn quan tâm xây dựng công tác tư vấn tâm lý học đường theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời. Phòng Tâm lý học đường là nơi học sinh có thể tìm đến khi gặp khó khăn trong học tập, các mối quan hệ, gia đình, áp lực thi cử, định hướng tương lai hay những vấn đề về cảm xúc.

“Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh không phải là trách nhiệm của riêng phòng tư vấn, mà là sự phối hợp của ban giám hiệu, giáo viên, cha mẹ học sinh và chính các em. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi học sinh khi gặp khó khăn đều biết mình có thể tìm đến ai, được lắng nghe và không phải đối diện một mình”, thầy Nguyễn Ảnh Nam nhấn mạnh.