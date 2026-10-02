Mô tô Trung Quốc chạy như xe tay ga, giá 167 triệu đồng ra mắt Việt Nam

Sau mẫu cruiser 450CL-C, CFMoto tiếp tục giới thiệu phiên bản 450CL-C AMT tại Việt Nam. Điểm khác biệt lớn nhất của 450CL-C AMT nằm ở hộp số AMT 6 cấp. Hệ thống tự động hóa thao tác ly hợp và chuyển số, nhờ đó người lái không phải liên tục phối hợp tay côn, chân số và tay ga như trên mô tô côn tay truyền thống.

Ở chế độ D, xe tự sang số để ưu tiên sự êm ái. DS giữ vòng tua cao hơn cho phản hồi nhanh hơn, còn M cho phép người lái tự tăng, giảm số bằng nút trên tay lái.

Nhờ hộp số AMT, 450CL-C vận hành đơn giản hơn mô tô côn tay và khá gần xe tay ga khi đi phố. Thực tế trải nghiệm, xe vẫn cho cảm giác gằn và giật của việc sang số.

Về hiệu suất, 450CL-C AMT được trang bị động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 449 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho ra công suất 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Tổng thể, CFMoto 450CL-C AMT vẫn mang kiểu dáng cruiser thấp và dài, kết hợp đèn pha tròn, bình xăng bo mềm, tay lái rộng và yên thấp.

Phong cách cổ điển được kết hợp với các chi tiết hiện đại như hệ thống đèn Full LED và đồng hồ TFT dạng tròn 3,6 inch.

CFMoto 450CL-C AMT có chiều dài 2.205 mm, rộng 825 mm, cao 1.110 mm, chiều dài cơ sở 1.485 mm và bình nhiên liệu dung tích 12 lít.

Một trong những thông số đáng chú ý là chiều cao yên chỉ 705 mm. Cùng trọng tâm thấp và khối lượng khoảng 185 kg, thiết kế này giúp người lái dễ chống chân, xoay trở và kiểm soát xe hơn khi di chuyển chậm trong phố.

Danh sách trang bị gồm phuộc hành trình ngược phía trước, phanh đĩa trước đường kính 320 mm và đĩa sau 240 mm. Xe có ABS 2 bánh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hướng đến khả năng vận hành thân thiện hơn với người mới tiếp cận mô tô.

Tại Việt Nam, CFMoto 450CL-C AMT có giá niêm yết 167 triệu đồng. Trong phân khúc cruiser 400-500 cc, mẫu xe này cạnh tranh với Honda Rebel 500 (181,3 triệu đồng) hay Kawasaki Eliminator 500 (182,8 triệu đồng).