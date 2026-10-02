Mô tô phân khối lớn Honda GB350S lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam

Mẫu xe sở hữu kiểu dáng modern retro với phong cách cổ điển kết hợp hiện đại. Các chi tiết thiết kế đặc trưng như cụm đèn pha LED tròn, bình xăng dung tích lớn với phần hông phồng nhẹ và khung xe cân đối.

Yên xe dạng đệm gân nổi, ốp hông thiết kế riêng cùng cụm đèn hậu nhỏ. Vành sau kích thước 17 inch kết hợp lốp Radial bản rộng. Ống xả thể thao mang đậm phong cách hoài cổ kết hợp chất liệu chrome sáng bóng và tông đen mờ. Chắn bùn trước và sau thiết kế tinh gọn.

Honda GB350S sở hữu kiểu dáng modern retro với phong cách cổ điển kết hợp hiện đại - Ảnh: HVN

Logo chữ “S” màu đỏ là một điểm nhấn về thị giác ở GB350S 2026, các chi tiết logo bên hông được thiết kế tối giản, hài hòa với nét cổ điển đặc trưng của dòng xe.

Honda GB350S sử dụng động cơ dung tích 350cc, 4 kỳ, xi-lanh thẳng đứng, làm mát bằng không khí, công suất cực đại đạt 20,8 mã lực (15,5kW) tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30Nm tại 3.000 vòng/phút.

Bình xăng dung tích lớn, đèn pha và đồng hồ có thiết kế hình tròn cổ điển - Ảnh: HVN

Theo công bố của nhà sản xuất, động cơ mới trên GB350S đã tối ưu hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí thải so với thế hệ động 350cc tiền nhiệm, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Mẫu xe trang bị nhiều tiện ích hiện đại. Trong đó, mặt đồng hồ với màn hình LCD đa chức năng hiển thị các thông tin như thời gian, vị trí cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và theo thời gian thực, điện áp ắc-quy và quãng đường đi được với lượng xăng còn lại trong bình.

Yên xe dạng đệm gân nổi, ốp hông thiết kế riêng cùng cụm đèn hậu nhỏ - Ảnh: HVN

Công tắc tắt động cơ được tích hợp với nút ấn khởi động, đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard light) với tất cả 4 đèn xi-nhan sẽ nhấp nháy khi được bật trong tình huống khẩn cấp hay điều khiển xe trong điều kiện tầm nhìn thấp.

Các trang bị an toàn trên mẫu mô tô phân khối lớn mới nhất của Honda tại thị trường Việt Nam có hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt giúp tránh hiện tượng khóa bánh sau do lực phanh động cơ gây ra khi về số đột ngột, đồng thời giúp tay côn nhẹ hơn và bộ ly hợp vận hành mượt mà hơn.

Honda GB350S phù hợp với nhu cầu di chuyển cả trong đô thị và đường trường - Ảnh: HVN

Phanh đĩa được trang bị đồng bộ với đường kính 310 mm phía trước và 240 mm, đồng thời tích hợp sẵn hệ thống chống bó cứng ABS 2 kênh. Bên cạnh đó, mẫu xe cũng trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) và cảnh báo dừng khẩn cấp (ESS).

Honda GB350S sẽ chính thức mở bán tại hệ thống Cửa hàng CB ủy nhiệm từ ngày 15/10/2026. Mức giá bán lẻ đề xuất 134,99 triệu đồng đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.