Mô tô nước và ván bay phản lực nước phối hợp biểu diễn trên sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới (Quảng Trị), tối 26.11.

Năm chiếc mô tô nước mở màn bằng cuộc diễu hành cờ. Một chiếc dẫn đầu, bốn chiếc phía sau kéo bốn vận động viên lướt ván. Sau phần phối hợp này, các tay lái lần lượt dàn hàng ngang, chuyển sang đội hình chữ V rồi vòng cung. Người xem đứng dọc bờ sông có thể dõi theo cả đội hình khi các xe đổi hướng trên mặt nước.

Ở phần biểu diễn ván bay phản lực nước, hai vận động viên được nâng lên khỏi mặt sông bằng sức đẩy của dòng nước. Họ nhào lộn, tạo dáng đối xứng và trình diễn cờ trên nền nhạc.

Hình ảnh VĐV đứng trên ván trượt phản lực lên cao khỏi mặt nước

Ánh sáng làm rõ từng động tác trên cao khi trời đã tối. Chương trình do Sở VHTTDL Quảng Trị phối hợp với Câu lạc bộ Thể thao nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức.

Cái mới của đêm diễn nằm ở cách sử dụng mặt sông. Khoảng rộng giữa hai bờ đủ để các tay lái giãn đội hình, còn phần ván bay đưa tiết mục lên cao để người đứng ven sông có thể quan sát từ xa. Khi ba môn thể thao nước được đưa vào cùng một chương trình, Nhật Lệ trở thành nơi khán giả có thể dành cả buổi tối để xem biểu diễn ngoài trời.

Một mô tô nước chạy xung quanh VĐV biểu diễn bằng ván trượt phản lực

Sở VHTTDL Quảng Trị hướng tới khai thác lợi thế sông, biển để phát triển du lịch thể thao và trải nghiệm gắn với nghỉ dưỡng. Với Đồng Hới, sức hút của đêm diễn cho thấy một hoạt động trên mặt nước có thể tạo thêm lý do để du khách dành buổi tối ở ven sông. Khả năng tổ chức thường xuyên còn cần được đánh giá qua điều kiện vận hành, chi phí và lượng khách ngoài dịp lễ hội.

Kỳ đầu của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động dự kiến tổ chức định kỳ từ ngày 24 hằng tháng.Với du lịch Đồng Hới, điều đáng theo dõi sau đêm 26.11 là liệu các chương trình tiếp theo có tạo được lịch hẹn để du khách chủ động đưa một buổi tối bên sông Nhật Lệ vào chuyến đi.

VĐV vừa nhào lộn, vừa cầm pháo sáng tạo nên hình ảnh ấn tượng

Các VĐV liên tục thực hiện những động tác nhào lộn, xoay vòng khó trên mặt nước

Những chiếc cano chạy xung quanh và bắn pháo hoa

Góc nhìn trên cao khi 2 VĐV đang biểu diễn những động tác xoay vòng

Một hình ảnh nhào lộn vòng tròn kết hợp pháo sáng và ánh sáng tuyệt đẹp

VĐV ván trượt phản lực di chuyển khi trên tay đang đốt pháo hoa

Những động tác khó khi lộn vòng của VĐV ván trượt phản lực

Sự phối hợp ăn ý của các VĐV tạo nên những pha biểu diễn ấn tượng trên mặt nước

Bay lên cao cùng pháo sáng

Cân bằng và di chuyển vòng tròn trên mặt nước

2 VĐV ổn định mình trên mặt nước ở các độ cao khác nhau

Hàng ngàn người dân, du khách đứng chật kín hai bên dòng sông Nhật Lệ để chứng kiến những màn biểu diễn ấn tượng này