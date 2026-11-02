Mô tô mới gây chú ý khi tích hợp Google Maps, giá chỉ 43 triệu đồng

Theo truyền thông Ấn Độ, xe có giá 160.000 rupee, tương đương khoảng 43 triệu đồng. Mức giá này giúp Pulsar NS200 tăng sức cạnh tranh trong phân khúc naked-bike cỡ nhỏ.

Về thiết kế, Pulsar NS200 2026 tiếp tục duy trì phong cách cơ bắp với bình xăng góc cạnh, ốp hông đặc trưng và phần đầu xe thể thao. Các trang bị đáng chú ý gồm đèn pha LED, đèn định vị ban ngày LED và phuộc trước hành trình ngược USD.

Xe sử dụng màn hình TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối smartphone, hiển thị Google Maps theo thời gian thực và cổng sạc USB, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Động cơ vẫn là loại xi-lanh đơn, dung tích 199,5 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số 6 cấp. Tuy nhiên, công suất tối đa đã tăng từ 24 mã lực lên 25 mã lực so với phiên bản trước.

Đáng chú ý, Pulsar NS200 2026 còn được trang bị hệ thống sang số nhanh hai chiều Sports Shifter, kiểm soát lực kéo và bướm ga điện tử ETB. Các tính năng cảnh báo phanh khẩn cấp và đèn báo nguy hiểm cũng góp phần nâng cao độ an toàn khi vận hành.

Với những nâng cấp về động cơ, công nghệ và mức giá khoảng 43 triệu đồng, Bajaj Pulsar NS200 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc naked-bike cỡ nhỏ.