Mô tô điện Royal Enfield Flying Flea C6 đi tới 154 km/lần sạc, giá 75 triệu

Ngoài màu sơn mới, Flying Flea C6 không có thay đổi về thiết kế hay thông số kỹ thuật so với phiên bản hiện tại. Mẫu xe tiếp tục theo đuổi phong cách neo-retro, lấy cảm hứng từ dòng Flying Flea từng được sử dụng từ những năm 1940.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là hệ thống phuộc trước dạng girder fork bằng nhôm đúc. Thiết kế này tạo điểm nhận diện riêng cho Flying Flea C6, khác với phần lớn mô tô điện hiện đại sử dụng phuộc ống lồng truyền thống. Khung gầm của xe cũng được phát triển theo hướng duy trì trọng lượng tương đối thấp đối với một mẫu mô tô điện.

Flying Flea C6 sử dụng động cơ điện có công suất cực đại 15,4 kW, tương đương khoảng 21 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 60 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mô-men xoắn tại bánh xe có thể đạt 400 Nm, trong khi tốc độ tối đa đạt 115 km/h.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng 3,91 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 154 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống pin hỗ trợ ba chế độ sạc gồm Rapid, Standard và Trickle. Với chế độ sạc nhanh theo thông số nhà sản xuất, thời gian sạc từ 20% lên 80% mất hơn một giờ.

Về trang bị, Flying Flea C6 có hệ thống phanh ABS và cụm đồng hồ TFT toàn phần. Xe hỗ trợ kết nối 4G, Wi-Fi và Bluetooth, qua đó cung cấp các tính năng như dẫn đường, theo dõi phương tiện từ xa và cập nhật phần mềm qua mạng.

Royal Enfield Flying Flea C6 hiện được bán tại Ấn Độ với giá từ 279.000 rupee, tương đương khoảng 75,6 triệu đồng.