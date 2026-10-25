Mô tô điện Novus One ra mắt: Khung carbon độc đáo, giá hơn 619 triệu đồng

Không đi theo kiểu dáng mô tô điện thông thường, Novus One gây chú ý bằng kết cấu khung liền khối bằng sợi carbon cùng phong cách thiết kế tối giản. Các bộ phận được bố trí gọn gàng, hạn chế những tấm ốp che phủ, biến cấu trúc cơ khí thành điểm nhấn chính của chiếc xe. Novus định vị sản phẩm này là một mẫu “Lightbike”, nằm giữa xe máy điện, xe tay ga và mô tô truyền thống.

Novus One nổi bật với khung sợi carbon để lộ khoảng trống lớn giữa thân xe.

Thiết kế của Novus One do René Renger phát triển. Ông là nhà sáng lập Novus, từng làm nhà thiết kế cấp cao tại Volkswagen và tham gia phát triển các mẫu xe như Golf, ID. Buzz. Theo hãng, quá trình thiết kế, phát triển kỹ thuật và lắp ráp cuối cùng đều được thực hiện tại Đức, với phần lớn linh kiện có nguồn gốc từ châu Âu.

Dù có ngoại hình thanh mảnh, Novus One vẫn sở hữu thông số vận hành đáng chú ý. Xe nặng khoảng 121 kg, sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau, cho công suất cực đại 25 kW, tương đương khoảng 33 mã lực, cùng mô-men xoắn được công bố ở mức 430 Nm. Nhờ hệ truyền động không sử dụng ly hợp hay hộp số thông thường, xe có cách vận hành đơn giản hơn so với mô tô chạy xăng truyền thống.

Phần lớn linh kiện trên Novus One có nguồn gốc từ châu Âu.

Theo nhà sản xuất, Novus One có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong 1,9 giây và đạt tốc độ tối đa 130 km/h ở cấu hình hiệu suất cao. Xe được cung cấp ba chế độ lái, kết nối điện thoại thông minh, mở khóa không cần chìa và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng. Những trang bị này bổ sung tiện ích cho mẫu mô tô điện có thiết kế tập trung vào sự gọn nhẹ.

Nguồn năng lượng của xe là bộ pin dung lượng 6,2 kWh tích hợp vào kết cấu thân. Tầm hoạt động được công bố thay đổi theo cấu hình, trong đó bản giới hạn tốc độ 45 km/h có thể đi tối đa 150 km, còn bản hiệu suất cao đạt khoảng 135 km. Thời gian sạc từ mức pin cạn lên 80% vào khoảng 90 phút theo thông tin từ hãng.

Novus One có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong 1,9 giây và đạt tốc độ tối đa 130 km/h ở cấu hình hiệu suất cao.

Novus One có hai cấu hình dành cho các nhóm phương tiện khác nhau tại châu Âu, gồm L1e với tốc độ tối đa 45 km/h và L3e có công suất tối đa 25 kW, tốc độ tối đa 130 km/h. Nhà sản xuất cũng giới thiệu các phiên bản mang tên God và Pure. Sự khác biệt về cấu hình cho phép mẫu xe tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng khác nhau, dù thiết kế và định vị sản phẩm vẫn thiên về phân khúc cao cấp.

Mức giá là yếu tố khiến Novus One trở nên đặc biệt trên thị trường. Phiên bản Founders Edition có giá khởi điểm 21.300 euro trước thuế, tương đương khoảng 619 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo. Nếu tính thêm thuế VAT 19% tại Đức, giá bán tăng lên 25.347 euro. Phiên bản này được giới hạn ở 100 chiếc, càng nhấn mạnh tính độc quyền của sản phẩm.

Novus One có hai cấu hình dành cho các nhóm phương tiện khác nhau tại châu Âu.

Thay vì chỉ tập trung vào một mẫu xe đắt tiền, Novus đang chuẩn bị phát triển Novus Two với sản lượng dự kiến lớn hơn và mức giá dễ tiếp cận hơn. Hãng đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất mẫu xe này vào cuối năm 2027. Novus cũng đã huy động thêm nguồn vốn trị giá hàng chục triệu USD với sự dẫn dắt của quỹ đầu tư 468 Capital, nhằm mở rộng sản xuất, phát triển mạng lưới phân phối tại châu Âu và chuẩn bị gia nhập thị trường Mỹ trong năm 2027.

Màu sắc của mẫu mô tô điện Novus One.

Novus One cho thấy hướng tiếp cận khác biệt trong phân khúc mô tô điện, khi kết hợp vật liệu sợi carbon, trọng lượng thấp và hiệu suất đáng chú ý trong một thiết kế mang tính nhận diện cao. Dù vậy, với mức giá hơn 619 triệu đồng trước thuế, mẫu xe này vẫn chủ yếu dành cho người dùng sẵn sàng chi trả cho thiết kế và tính độc đáo. Khả năng mở rộng sản xuất, cùng sự xuất hiện của những mẫu xe có giá thấp hơn như Novus Two, sẽ là yếu tố quan trọng quyết định triển vọng phát triển lâu dài của thương hiệu.