Mô tô điện 'gây choáng' khi đạt 100 km/h chỉ sau 5,9 giây: Tích hợp radar, đi 235 km/lần sạc

Là một mẫu mô tô điện với thiết kế phong cách adventure, Ultraviolette X-47 Venom đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trên đường phố, đồng thời thuận tiện cho những chuyến offroad. Xe được tích hợp đầy đủ kính chắn gió, bảo vệ tay, ốp bảo vệ động cơ cùng khoảng sáng gầm tốt để xe có thể di chuyển trên nhiều địa hình.

Điểm đặc biệt của X-47 Venom sử dụng nền tảng điện áp 100 V VX-100 hoàn toàn mới của Ultraviolette. Xe được trang bị động cơ điện UV Lightfury, cho công suất cực đại 30 kW (41 mã lực) và mô-men xoắn tại bánh sau 550 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 km/h trong 2,7 giây, từ 0 lên 100 km/h trong 5,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 155 km/h.

Đáng chú ý, dù có công suất cực đại lên tới 41 mã lực, X-47 Venom vẫn được chứng nhận dành cho bằng lái A1 tại châu Âu. Điều này là nhờ quy định phân loại mô tô điện dựa trên công suất định mức liên tục đo trong 30 phút, thay vì công suất cực đại. Đối với hạng A1, mức công suất liên tục không được vượt quá 11 kW.

Xe sử dụng bộ pin SRB-11 với mật độ năng lượng được cải thiện 20% và khả năng làm mát tăng gấp đôi so với thế hệ trước. Theo công bố của nhà sản xuất, hệ thống có thể giải phóng nhiệt nhanh hơn 50%, giúp duy trì hiệu suất ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao. Vỏ pin bằng nhôm đúc đạt tiêu chuẩn IP67, trong khi hệ thống quản lý pin BMS giám sát điện áp, dòng điện và nhiệt độ của từng cell pin.

Theo tiêu chuẩn thử nghiệm WMTC, X-47 Venom có phạm vi hoạt động 235 km trong điều kiện đô thị. Xe sử dụng cổng sạc Type 2 với bộ sạc tích hợp công suất 1,6 kW và hỗ trợ bộ sạc tăng cường bên ngoài 3 kW. Tuy nhiên, Ultraviolette hiện chưa công bố thời gian sạc cụ thể cũng như khả năng sạc nhanh DC cho phiên bản châu Âu.

Điểm nổi bật của X-47 Venom nằm ở hệ thống radar phía sau tần số 77 GHz, có khả năng giám sát phương tiện trong phạm vi lên tới 200 m. Hệ thống hỗ trợ phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện tiếp cận nhanh từ phía sau và hỗ trợ chuyển làn. Khi phát hiện nguy cơ va chạm, cảnh báo sẽ hiển thị trên gương chiếu hậu, đồng thời đèn cảnh báo nguy hiểm tự động kích hoạt.

Ngoài radar, xe còn được trang bị camera hành trình trước và sau sử dụng cảm biến Sony IMX307, phanh ABS hai kênh của Bosch, hệ thống kiểm soát lực kéo bốn cấp và kiểm soát ổn định DSC. Màn hình cảm ứng Interface X kích thước 7 inch tích hợp bản đồ Mappls, kết nối ứng dụng điện thoại và hỗ trợ cập nhật phần mềm. Người lái có thể lựa chọn ba chế độ vận hành gồm Glide, Combat và Ballistic, cùng hệ thống kiểm soát hành trình và khả năng điều chỉnh tái tạo năng lượng với 10 cấp độ.

Một công nghệ đáng chú ý khác là trợ lý giọng nói Violette A.I., được phát triển cùng SoundHound AI. Hệ thống có thể nhận lệnh bằng giọng nói để thay đổi chế độ lái, khởi động dẫn đường hoặc trả lời những câu hỏi liên quan đến hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng xe. Ultraviolette cũng giới thiệu ba mẫu concept mũ bảo hiểm công nghệ cao gồm Star Vue tích hợp thực tế tăng cường AR, Fang 01 với thiết kế vỏ dạng exoskeleton và Decibelle tích hợp hệ thống âm thanh HD.

Theo công bố, giá của X-47 Venom tại châu Âu khởi điểm từ 8.450 euro - khoảng 243 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.