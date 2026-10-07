Mô tô cổ điển Kawasaki Meguro K3 bước sang đời 2027

Kawasaki Meguro K3 đời 2027 giữ nguyên động cơ 773 cc. (Ảnh: Kawasaki)

Kawasaki Meguro K3 đời 2027 vừa được Kawasaki giới thiệu tại thị trường Nhật Bản. Mẫu mô tô mang phong cách hoài cổ gần như không có thay đổi so với phiên bản trước, tiếp tục sử dụng động cơ 773 cc và nền tảng kỹ thuật quen thuộc.

Kawasaki xác nhận màu sơn, đồ họa và các thông số kỹ thuật chính của Meguro K3 2027 không thay đổi. Xe tiếp tục sử dụng màu Mirror Coat Black x Ebony và dự kiến được bán tại Nhật Bản từ ngày 17/10/2026 thông qua hệ thống đại lý Kawasaki Plaza.

Kawasaki Meguro K3 2027 giữ công thức cũ, giá hơn 1,4 triệu Yen. (Ảnh: Kawasaki)

Giá niêm yết của Kawasaki Meguro K3 2027 là 1.419.000 Yen, đã bao gồm thuế tiêu dùng tại Nhật Bản nhưng chưa bao gồm chi phí đăng ký và một số khoản liên quan.

Mẫu xe tiếp tục sở hữu thiết kế đậm chất cổ điển với bình xăng tạo hình hoài cổ, logo Meguro hoàn thiện thủ công, yên bọc da có đường viền cùng nhiều chi tiết mạ và sơn. Xe sử dụng bánh trước 19 inch, bánh sau 18 inch, đi kèm chân chống giữa và tay lái tạo tư thế ngồi tương đối thoải mái.

Về vận hành, Meguro K3 2027 được trang bị động cơ 2 xi-lanh song song, làm mát bằng không khí, dung tích 773 cc, kết cấu SOHC 4 van. Động cơ cho công suất tối đa 52 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 62 Nm tại 4.800 vòng/phút. Hộp số 5 cấp truyền động tới bánh sau thông qua hệ thống xích. Xe được trang bị ly hợp Assist & Slipper Clutch và ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng đường kính 41 mm, phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng lò xo. Phanh trước là đĩa đơn 320 mm với cùm phanh 2 piston, trong khi phía sau sử dụng đĩa 270 mm và cùm phanh 2 piston.

Dù mang phong cách cổ điển, Meguro K3 vẫn có một số trang bị hiện đại như tay nắm sưởi, khóa mũ bảo hiểm và chân chống giữa. Tại Nhật Bản, hệ thống ETC2.0 được trang bị tiêu chuẩn.

Xe có chiều cao yên 790 mm, bình nhiên liệu 15 lít và trọng lượng vận hành 227 kg. Kích thước tổng thể là 2.190 x 925 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.465 mm. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn WMTC được Kawasaki công bố ở mức 20,9 km/lít.

Với đời 2027, Kawasaki tiếp tục duy trì công thức quen thuộc của Meguro K3, kết hợp thiết kế cổ điển với nền tảng kỹ thuật hiện đại.