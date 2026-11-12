Sáng 12-11, Thuế tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình mở thưởng “Hóa đơn may mắn” quý I, quý II và các tháng 7, 8, 9 năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các thành viên Hội đồng giám sát chương trình của tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), Chương trình “Hóa đơn may mắn” của Thuế tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi lễ, Hội đồng giám sát đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên 29 hóa đơn may mắn trong tổng số 232.656 HĐĐT có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin người mua, được lập trong quý I (từ ngày 1-1 đến 31-3). Đối với quý II (từ ngày 1-4 đến 30-6), có 329.348 HĐĐT đủ điều kiện tham gia quay thưởng và 29 hóa đơn may mắn được lựa chọn. Mỗi quý có 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 3 giải nhì trị giá 10 triệu đồng/giải, 5 giải ba trị giá 5 triệu đồng/giải và 20 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải, với tổng trị giá giải thưởng 110 triệu đồng.

Đối với kỳ mở thưởng theo tháng, mỗi tháng có 11 hóa đơn may mắn được lựa chọn, gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 5 triệu đồng, 3 giải ba trị giá 3 triệu đồng/giải và 6 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải. Tổng giá trị giải thưởng mỗi tháng là 36 triệu đồng. Trong đó, tháng 7 có 131.089 HĐĐT đủ điều kiện tham gia quay thưởng; tháng 8 có 134.467 hóa đơn và tháng 9 có 130.264 hóa đơn.

Các thành viên hội đồng bấm nút lựa chọn các hóa đơn may mắn.

Kết quả từng kỳ mở thưởng sẽ được Thuế tỉnh công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thuế tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Dự kiến, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả trúng thưởng, Thuế tỉnh sẽ tổ chức trao thưởng cho các cá nhân trúng giải. Địa điểm trao thưởng tại Thuế tỉnh, số 17 đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang.