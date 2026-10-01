Mở thêm kênh kết nối thị trường thương mại Việt Nam-Lào

Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10, tại địa chỉ số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). (Ảnh: MINH DŨNG)

Sự kiện diễn ra từ ngày 1-4/10, tại địa chỉ số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) nhằm giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp hơn 100 sản phẩm đặc trưng của hai nước Việt Nam-Lào. Đây là những mặt hàng thuộc nhiều nhóm như lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý của Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào không chỉ nằm ở việc đưa sản phẩm Lào đến với người tiêu dùng Việt Nam và đưa hàng Việt đến gần hơn với thị trường Lào, mà còn ở cách tiếp cận trực tiếp giữa sản phẩm, người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Một số sản phẩm đặc sản tham gia Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào. (Ảnh: MINH DŨNG)

Các sản phẩm của Lào được giới thiệu tại sự kiện có: gạo nếp, gạo tẻ, thịt trâu, thịt bò, bia, chè..., trong khi phía Việt Nam mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng như: cốm, bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he, mỹ phẩm thuần chay và các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

Phát biểu ý kiến khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác thương mại và phát triển thị trường giữa Việt Nam và Lào.

Thứ trưởng Công thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: BT)

Theo Thứ trưởng, việc đưa sản phẩm hai nước đến trực tiếp thị trường không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu, chất lượng hàng hóa và khả năng mở rộng hệ thống phân phối.

Trong khi đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động giao thương trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước. Qua đó giúp tăng cường kết nối thị trường, góp phần để người tiêu dùng Việt Nam hiểu rõ hơn về sản phẩm của Lào, đồng thời mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Lào-Việt Nam tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: BT)

Về phía cơ quan tổ chức, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho rằng, việc tổ chức các không gian giới thiệu và bán sản phẩm trực tiếp là một phương thức thiết thực để đưa hàng hóa đến gần người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh khảo sát thị trường và tìm kiếm đầu ra mới.

Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào được tổ chức nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương Việt Nam và Vụ Nội thương, Bộ Công thương Lào về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, được ký kết cuối năm 2025.

Từ góc độ phát triển thị trường, Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, đây là bước đi nhằm chuyển những nội dung hợp tác ở cấp cơ quan thành các hoạt động cụ thể hơn, gắn với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông qua trưng bày, bán hàng trực tiếp và giao lưu giữa các đơn vị, doanh nghiệp hai nước có thêm điều kiện trao đổi thông tin về sản phẩm, nhu cầu thị trường, nguồn cung và khả năng hợp tác.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh phát biểu ý kiến tại sự kiện.

Đối với doanh nghiệp, việc tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng tại Hà Nội cũng giúp có thêm dữ liệu thực tế về thị hiếu, mức độ quan tâm và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm, cách thức tiếp thị cũng như lựa chọn kênh phân phối phù hợp trước khi mở rộng thị trường.

Cục trưởng Trần Hữu Linh cũng cho biết thêm, sự kiện nhằm hướng tới tăng cường trao đổi, giới thiệu sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các đơn vị của hai nước. Người dân và du khách tại Hà Nội có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm sản phẩm Việt Nam, Lào trong thời gian diễn ra sự kiện.

Sản phẩm gạo của Lào tham gia Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào. (Ảnh: MINH DŨNG)

Với hơn 100 sản phẩm cùng hội tụ trong một không gian, Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào vì thế không chỉ là hoạt động quảng bá hàng hóa, mà còn là một thử nghiệm kết nối thị trường theo hướng gần doanh nghiệp, sát người tiêu dùng và gắn xúc tiến thương mại với phát triển hệ thống phân phối. Qua đó, những sản phẩm có lợi thế và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường có thêm cơ hội đi xa hơn trên thị trường hai nước.