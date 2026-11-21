Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở Công thương tỉnh Cao Bằng giới thiệu tiềm năng kinh tế cửa khẩu, hạ tầng logistics và khả năng kết nối với thị trường Tây Nam Trung Quốc qua hai cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Tà Lùng; giới thiệu 15 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng như miến dong, lạp sườn, thịt hun khói, măng khô, nấm hương, tìm kiếm cơ hội đưa vào hệ thống phân phối tại Khánh Hòa. Hai bên trao đổi về nhu cầu xuất nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Khánh Hòa như yến sào, thủy hải sản, rong nho, trái cây và sản phẩm chế biến.

Doanh nghiệp hai tỉnh trực tiếp trao đổi, kết nối đầu mối tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. Một số doanh nghiệp Khánh Hòa cung cấp thông tin, gửi mẫu sản phẩm rong nho, rong biển, cà phê, hạt điều, các sản phẩm từ yến để doanh nghiệp xuất nhập khẩu Cao Bằng giới thiệu với đối tác Trung Quốc. Các doanh nghiệp cũng đề xuất thiết lập nhóm kết nối zalo có thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hoà có nhu cầu xuất khẩu để cùng trao đổi và kết nối thông tin thị trường.

Hai Sở Công thương thống nhất tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì các đầu mối kết nối, xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu. Sở Công thương Cao Bằng sẽ tổng hợp nhu cầu, thông tin doanh nghiệp Khánh Hòa để kết nối với các đối tác Trung Quốc; đồng thời phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, theo dõi kết quả sau buổi làm việc.

Nhân dịp này, Phó Giám đốc Sở Công thương Cao Bằng Đàm Thu Liễu mời lãnh đạo Sở Công thương và doanh nghiệp Khánh Hòa tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Cao Bằng - Bách Sắc năm 2026, diễn ra đầu tháng 12 tại Cao Bằng.

Lãnh đạo Sở Công thương 2 tỉnh tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Cao Bằng.

Khánh Hòa là điểm đến cuối cùng trong chương trình khảo sát, kết nối giao thương của đoàn công tác liên ngành tỉnh Cao Bằng tại các địa phương phía Nam. Những kết quả bước đầu mở thêm cơ hội hình thành các dòng hàng xuất khẩu mới qua địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu trong thời gian tới.