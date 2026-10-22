Mở thêm cơ hội, hướng đi cho người lao động

Phan Xuân Phú (phường Thanh Khê) vừa trúng tuyển chương trình làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Người lao động có thu nhập ổn định

Thời gian qua, phường Thanh Khê có 40 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (21 nam và 19 nữ). Ngoài ra, phường đã kết nối, giới thiệu 3 lao động tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự kiến xuất cảnh vào tháng 2/2027.

Phan Xuân Phú (sinh năm 2006, trú tổ 68 Thanh Khê Tây) là một trong những lao động trẻ vừa trúng tuyển chương trình làm việc tại Nhật Bản, dự kiến xuất cảnh vào tháng 2/2027. Công việc Phú là vận hành máy đào đất, với thời hạn hợp đồng 3 năm. Phú cho biết, chọn Nhật Bản vì yêu thích môi trường làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là sự chặt chẽ trong quy trình kỹ thuật và an toàn lao động. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục xuất cảnh, Phú tranh thủ học thêm tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa để sớm thích nghi với cuộc sống mới.

Gia đình ông Huỳnh Thế Hòa (tổ 3 Tam Thuận, phường Thanh Khê) có con trai Huỳnh Thế Nhân (sinh năm 2006) đã làm việc tại một cơ sở sản xuất linh kiện điện tử ở Nhật Bản hơn một năm. Theo ông Hòa, trước khi xuất cảnh, gia đình và con trai được cán bộ địa phương hướng dẫn cụ thể hồ sơ, khám sức khỏe và các thủ tục liên quan. Nhờ vậy, quá trình chuẩn bị thuận lợi hơn, con trai ông cũng chủ động khi bước vào môi trường làm việc mới.

“Con tôi có công việc ổn định, thu nhập cao hơn khoảng 3-4 lần so với làm việc trong nước. Điều quan trọng là môi trường làm việc ở nước ngoài giúp cháu rèn luyện kỹ năng, tính tự lập và khả năng thích nghi tốt cho cuộc sống về sau”, ông Hòa bộc bạch.

Lãnh đạo xã Hòa Vang đưa người lao động của địa phương đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong khi đó, tại xã Hòa Vang, chương trình hợp tác đưa lao động nông nghiệp sang Hàn Quốc mở ra hướng đi thiết thực cho người dân nông thôn. Từ đầu năm đến nay, xã đưa 255 lao động sang làm việc tại huyện Bonghwa và huyện Yeongyang, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc). Người lao động chủ yếu tham gia trồng trọt, thu hoạch nông sản như cải, dưa hấu, táo và một số loại cây trồng khác. Bình quân mỗi lao động thu nhập 80-320 triệu đồng mỗi đợt làm việc từ 3-8 tháng.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, từ việc tham gia chương trình này, nhận thức và kỹ năng của người lao động trên địa bàn xã trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng tiến bộ và nâng cao. Người lao động không chỉ có thêm nguồn thu nhập mà còn được tiếp cận kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tại Hàn Quốc. Những kiến thức, kỹ thuật học hỏi được có thể trở thành hành trang hữu ích khi họ trở về địa phương, tiếp tục sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

Cần trau dồi trình độ ngoại ngữ

Sở Nội vụ cho hay, năm 2025 thành phố đưa 2.781 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm 1.897 người đi làm việc theo hợp đồng và 884 người tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc.

Trong năm 2026, có 294 doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng, đào tạo và đưa người lao động thành phố đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả trên cho thấy thị trường việc làm quốc tế tiếp tục là một kênh giải quyết việc làm đáng chú ý với nhiều nhóm ngành nghề và hình thức tham gia khác nhau.

Tuy nhiên, cơ hội càng mở rộng thì công tác tư vấn, tuyển chọn và bảo vệ quyền lợi người lao động cần được chú trọng. Thực tế cho thấy người lao động vẫn có thể gặp khó khăn do hạn chế về tài chính, ngoại ngữ, khả năng thích nghi. Bên cạnh đó là nguy cơ bị cung cấp thông tin không chính xác, phát sinh chi phí ngoài dự kiến hoặc không được thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Musashino (Nhật Bản) nhằm trao đổi, đề xuất hợp tác cử người lao động Đà Nẵng sang làm việc tại doanh nghiệp này. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bà Trần Hiền, Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Trung, Công ty CP Hải Phong cho biết, qua thực tế triển khai các chương trình việc làm quốc tế tại miền Trung cho thấy, thị trường Nhật Bản và Đức mở ra cơ hội ở nhiều nhóm ngành kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ thị trường. Đà Nẵng có lợi thế nhờ hệ thống trường cao đẳng, đại học và nguồn nhân lực được đào tạo chuyên môn vững vàng.

Tuy nhiên, qua quá trình tiếp nhận và tư vấn, nhiều người còn hạn chế về ngoại ngữ, giao tiếp trong môi trường quốc tế. Vì vậy, đào tạo ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp cần bắt đầu từ khi sinh viên đang học, thay vì đợi đến lúc tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp...

Cũng theo bà Hiền, trước khi ký hợp đồng, người lao động cần được giải thích về tổng chi phí, khoản được hỗ trợ, khoản tự chi trả, thu nhập thực nhận dự kiến...

“Kết nối việc làm quốc tế không chỉ hướng đến thu nhập, mà còn là cơ hội nâng cao ngoại ngữ, tay nghề và kinh nghiệm sống. Chúng tôi mong muốn người lao động được tiếp cận thông tin minh bạch, các chính sách chi phí phù hợp và được chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất cảnh”, bà Hiền nói.

Sở Nội vụ thông tin, năm 2026 thành phố đặt mục tiêu đưa 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 1.000 người đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố định hướng tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, tuyển dụng, phối hợp với doanh nghiệp và đối tác quốc tế; đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và tăng cường kiểm tra hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...