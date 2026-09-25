Mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại trung tâm công nghiệp Tamil Nadu

Chương trình kết nối, xúc tiến thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Tamil Nadu tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ/Bộ Công Thương.

Ngày 21/9, nhân chuyến công tác của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh tại bang Tamil Nadu, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) - Hội đồng bang Tamil Nadu và Phòng Thương mại Andhra tổ chức chương trình giao lưu, xúc tiến thương mại - đầu tư với cộng đồng doanh nghiệp tại Chennai. Thông tin được Bộ Công Thương cập nhật ngày 25/9.

Tamil Nadu có thế mạnh trong các ngành công nghiệp chế tạo, ô tô và xe điện, điện tử, công nghệ thông tin, năng lượng, logistics, giáo dục và nguồn nhân lực kỹ thuật. Đây được đánh giá là địa bàn có nhiều tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác tại miền Nam Ấn Độ.

Tại chương trình, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng đề xuất tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực hợp tác.

Trong nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và chế biến nông sản, hai thị trường có nhiều sản phẩm bổ trợ cho nhau. Tuy nhiên, muốn mở rộng thương mại bền vững, doanh nghiệp cần giải quyết đồng thời các yêu cầu về mở cửa thị trường, kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng, kho lạnh, chuỗi cung ứng lạnh và hệ thống phân phối.

Một hướng đáng chú ý khác là cảng biển, vận tải biển và logistics. Tamil Nadu hướng ra Vịnh Bengal và sở hữu các cảng biển lớn. Thương vụ đề nghị nghiên cứu tăng cường kết nối vận tải giữa Chennai, Thoothukudi với các cảng biển Việt Nam nhằm giảm thời gian, chi phí vận chuyển đối với nông sản, thực phẩm, hàng công nghiệp và nguyên vật liệu.

Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, nếu tăng được kết nối trực tiếp giữa các cảng miền Nam Ấn Độ và Việt Nam, không chỉ thương mại song phương được thúc đẩy mà còn có thể tạo kết nối giữa hai hệ sinh thái sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp Tamil Nadu tiếp cận ASEAN qua Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đi sâu hơn vào thị trường miền Nam Ấn Độ.

Ở chiều đầu tư, Thương vụ mời các doanh nghiệp Tamil Nadu trong lĩnh vực điện tử, linh kiện ô tô, cơ khí - chế tạo, dược phẩm, hóa chất, nhựa, chế biến thực phẩm, dệt may và công nghiệp hỗ trợ nghiên cứu Việt Nam như một địa điểm sản xuất, tìm kiếm nguồn cung và nghiên cứu - phát triển, thay vì chỉ coi đây là thị trường tiêu thụ.

Công nghệ, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo cũng được xác định là lĩnh vực có dư địa lớn, nhất là AI, công nghệ thông tin, điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh.

Sau chương trình, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, kết nối đối tác hai nước, hỗ trợ khảo sát thị trường và đầu tư, đồng thời phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp Ấn Độ triển khai những chương trình xúc tiến tiếp theo.