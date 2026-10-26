Mở thêm cánh cửa đến với văn hóa

Hướng sự hỗ trợ đến học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác, đề xuất này thể hiện tinh thần nhân văn trong tư duy phát triển. Khi còn phải chắt chiu cho những nhu cầu thiết yếu, nhiều người đành gác lại mong muốn đọc một cuốn sách mới, xem một bộ phim hay hoặc thưởng thức một chương trình nghệ thuật. Sự đồng hành của Nhà nước sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách ấy, để hoàn cảnh kinh tế bớt trở thành rào cản trên hành trình đến với cái đẹp.

Văn hóa cần hiện diện trong đời sống hằng ngày, từ nhu cầu tự nhiên và khả năng tiếp cận thực tế của người dân. Một chính sách hỗ trợ tiêu dùng văn hóa vì thế mang ý nghĩa đầu tư cho con người. Với thế hệ trẻ, đó là cơ hội nuôi dưỡng năng lực cảm thụ, hình thành thị hiếu và bồi đắp nhân cách. Với những người còn chịu nhiều thiệt thòi, đó là sự quan tâm đến đời sống tinh thần, là cảm nhận được sẻ chia và được tham gia đầy đủ hơn vào sinh hoạt cộng đồng.

Đặt người thụ hưởng vào trung tâm cũng mở ra một cách tiếp cận thiết thực đối với phát triển công nghiệp văn hóa. Sức sống của thị trường bắt đầu từ công chúng. Khi có thêm người đọc sách, đến rạp, thưởng thức nghệ thuật, các đơn vị sáng tạo có thêm động lực đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nguồn lực hỗ trợ, nếu được tổ chức hiệu quả, có thể tạo nên sự tiếp nối giữa thụ hưởng và sáng tạo: Công chúng được bồi dưỡng, thị trường được mở rộng, những giá trị tốt đẹp có thêm điều kiện lan tỏa.

Để ý tưởng nhân văn ấy sớm trở thành lợi ích cụ thể, việc hoàn thiện chính sách cần được tiến hành đồng bộ, phù hợp khả năng nguồn lực. Mức hỗ trợ, phạm vi sử dụng, phương thức thanh toán cần rõ ràng, thuận tiện. Có thể nghiên cứu tận dụng nền tảng định danh và công cụ sẵn có, giúp người dân dễ sử dụng, giảm chi phí vận hành. Cùng với đó là sự quan tâm đến mạng lưới cung ứng, điều kiện tiếp cận của người khuyết tật và cơ hội thụ hưởng tại những địa bàn còn khó khăn. Mỗi bước hoàn thiện đều cần hướng đến việc đưa quyền lợi đến gần hơn với người được hỗ trợ.

Giá trị của chính sách sẽ được cảm nhận qua những thay đổi trong đời sống: Một học sinh có thêm điều kiện đọc sách, một gia đình có thêm cơ hội cùng nhau thưởng thức nghệ thuật, một người lâu nay đứng ngoài những sinh hoạt văn hóa được bước vào và tìm thấy niềm vui. Những chuyển động ấy có thể lặng lẽ, nhưng tích lũy lâu dài sẽ góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội.

Đề xuất thẻ văn hóa quốc gia cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bằng tinh thần đó. Một đất nước hướng đến thịnh vượng cần chăm lo cả sự phong phú trong tâm hồn mỗi người dân. Mở thêm một cánh cửa đến với văn hóa cũng là mở thêm cơ hội để con người sống đẹp hơn, gắn bó hơn với cộng đồng và tự tin hơn vào tương lai.