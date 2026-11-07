Mở thêm các tour, tuyến gắn với nhà vườn đẹp

Bà Khuất Thị Nga, đại diện Hợp tác xã Thương mại và Du lịch An Phú, xã Tân Sơn.

Mùa thu hoạch cây ăn quả là thời điểm thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm, mở ra cơ hội quảng bá nông sản, kết nối các điểm đến và tăng nguồn thu cho người dân. Vì vậy, việc chủ động chuẩn bị nhà vườn, xây dựng tour, tuyến và liên kết các dịch vụ du lịch là cần thiết.

Từ nhiều ngày trước, Hợp tác xã Thương mại và Du lịch An Phú đã chủ động liên hệ với các hộ trồng cam, bưởi và nho hạ đen để chỉnh trang nhà vườn, chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách. Kết nối, cung cấp thông tin đến các đối tác, du khách trong và ngoài thành phố; xây dựng lịch trình tour, tuyến nhằm quảng bá các điểm đến. Trong tháng 11, Hợp tác xã đã nhận được một số tour đăng ký tham quan các vườn cam, bưởi, nho tại Chũ, Nam Dương, Lục Ngạn, Phượng Sơn, Kiên Lao…

Các hành trình được kết hợp với những điểm du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái như chùa Am Vãi, điểm du lịch Bầu Tiên, hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần, làng cổ Bắc Hoa và làng nghề mỳ truyền thống ở xã Nam Dương. Điều hấp dẫn của tour du lịch vườn cây ăn quả là du khách được trực tiếp trải nghiệm không gian sản xuất, tự tay thu hoạch và lựa chọn sản phẩm ngay tại vườn. Bên cạnh đó, việc kết hợp tham quan các điểm du lịch văn hóa, sinh thái giúp hành trình thêm phong phú, tạo cơ hội để du khách tìm hiểu đời sống, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Thời gian tới, Hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh kết nối với các nhà vườn, đối tác lữ hành và quảng bá các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Qua đó, từng bước hình thành những tour tham quan có sự liên kết giữa nông nghiệp, văn hóa và sinh thái, góp phần tiêu thụ nông sản, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.