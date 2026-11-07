Mở thầu gói tư vấn đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tiếp tục có bước tiến mới khi gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi trị giá gần 10.800 tỷ đồng chính thức được mở thầu. Đây là bước quan trọng nhằm xác định hướng tuyến, phương án thiết kế và chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án đường sắt có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mo-thau-goi-tu-van-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-246261107161246056.htm