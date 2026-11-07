Mở thầu gói tư vấn đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Điểm mới nổi bật của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X thông qua là đã đưa vào nội dung thành lập Ban đại diện Phật giáo liên xã, phường, đặc khu, để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Giáo hội cũng xác định Ban đại diện này không phải là một cấp Giáo hội độc lập.