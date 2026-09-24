Mở thành công cửa hầm đầu tiên của tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Sáng 24/9, dưới sự chứng kiến của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Delta đã chính thức mở cửa phía Tây, nhánh trái của hầm Đại Huệ, thuộc Gói thầu XL01, Dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An.

Liên danh nhà thầu gói XL01 tiến hành mở cửa hầm nhánh trái phía Tây sau gần 4 tháng thực hiện hạ mái cơ. (Ảnh: nhà thầu cung cấp).

Cột mốc mở cửa hầm tạo tiền đề để các đơn vị tiếp tục triển khai các mũi thi công, từng bước đưa hạng mục hầm vào giai đoạn thi công chính. Đồng thời, đẩy mạnh thi công đồng bộ các hạng mục cầu, đường và đường dẫn, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Kỹ sư Nguyễn Đức Thuý, Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Lớn Hầm (BRITEC), tư vấn trưởng gói thầu, cho biết: Hạng mục Hầm Đại Huệ có hai nhánh hầm, trong đó: Hầm phải dài 499m, Hầm trái dài 495m, đi qua 2 xã Hưng Nguyên và Kim Liên. Hạng mục này có giá trị xây dựng là 600 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện mở cửa hầm, công nhân đã đưa máy vào khoan những mũi khoan hầm đầu tiên. (Ảnh: nhà thầu cung cấp).

Sau khi khởi công dự án 18/5/2026, nhà thầu Đèo Cả đã tiến hành đào rãnh đỉnh, hạ mái cơ cửa phía Tây của cả 2 nhánh. Đến nay, nhà thầu đã đào được 5/7 mái cơ nhánh trái và 2/5 mái cơ nhánh phải, đủ điều kiện để tiến hành mở cửa hầm đưa máy vào khoan".

"Đối với nhánh phải và phần 2 cửa hầm ở phía Đông, dự kiến trong 2 – 3 tháng nữa nhà thầu cũng sẽ tiến hành mở cửa hầm. Sau đó, thực hiện khoan đồng thời từ hai phía vào giữa theo đúng phương án thi công đã được duyệt", kỹ sư Thuý thông tin.

Việc mở thành công cửa hầm là bước chuyển quan trọng, đánh dấu kết quả đầu tiên mà liên danh nhà thầu gói XL01 đạt được. (Ảnh: nhà thầu cung cấp).

Theo thiết kế, hầm Đại Huệ là công trình hầm duy nhất trên tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Vị trí hầm nằm trên dãy Rú Miệu cách đường tránh Vinh và nút giao đường cao tốc Bắc - Nam với QL46B khoảng hơn 1km. Hầm được thiết kế với quy mô hai nhánh hầm riêng biệt, có 3 làn xe ở mỗi nhánh. Vận tốc thiết kế V=100km/h. Mặt cắt ngang mỗi hầm có chiều rộng 14,05m, phần xe chạy 11,25m (3 x 3,75 m), gờ chắn bánh 0,30m; Dải an toàn trong 1,5m (2 x 0,75m); Đường công vụ 1m.

Thời gian thi công và hoàn thiện hầm Đại Huệ trùng với thời gian đưa toàn tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ vào sử dụng, dự kiến năm 2028.

Theo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông tỉnh Nghệ An (đại diện chủ đầu tư), Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ có tổng mức đầu tư 24.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 60 km, quy mô 4 đến 6 làn xe hoàn chỉnh. Dự án đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại nút giao ở xã Hưng Tây, điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Toàn tuyến có: 1 hầm, 51 cầu và nhiều cống chui dân sinh.

Đến nay, đã có 3/6 gói thầu xây lắp (XL01, XL02, XL03) xác định được nhà thầu và đang triển khai thi công. Các gói còn lại dự kiến sẽ lựa chọn nhà thầu xong trong tháng 9/2026.