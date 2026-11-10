Mở sách cùng VTV để phát triển văn hóa đọc

Ngày 10/11, Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp xây dựng, phát triển chuyên trang Mở sách cùng VTV trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và kết nối, phát triển hoạt động giới thiệu, phân phối sách trên nền tảng VTVgo. Chuyên trang Mở sách cùng VTV dự kiến ra mắt vào ngày 1/1/2027.

Đây là hoạt động hợp tác nhằm phát huy thế mạnh, nguồn lực và chức năng của hai đơn vị trong thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, quảng bá sách và xuất bản phẩm; đồng thời mở rộng phương thức tiếp cận sách, đưa tri thức đến gần hơn với công chúng trên môi trường số, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, mục tiêu không chỉ tạo thêm những nơi có sách mà quan trọng hơn là hình thành nhu cầu đọc, kỹ năng đọc và thói quen học tập suốt đời, nhất là trong thế hệ trẻ và ở những địa bàn còn khó khăn trong việc tiếp cận sách.

"Sáng kiến xây dựng chuyên trang trên VTVgo gắn với hoạt động giới thiệu và phân phối sách trên VTVShop là một hướng đi thiết thực, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức phát triển văn hóa đọc. Tôi mong muốn đây không đơn thuần là một kênh quảng bá sách hay giới thiệu, bán sách mà từng bước trở thành một không gian truyền cảm hứng đọc", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam: Nền tảng số VTVGo là một không gian mới để người dùng cũng là những người yêu sách có thể tìm đến những tác phẩm yêu thích

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kỳ vọng chương trình sẽ tạo nên một điểm chạm lớn hơn giữa sách và độc giả, giúp ngành xuất bản không "đơn độc, loay hoay" trong công cuộc lan tỏa tình yêu sách. Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn hỗ trợ các nhà xuất bản và các công ty bán sách để người dùng VTVGo có thể mua sách nói, sách in dưới phiên bản số.

''Chúng tôi định hướng phát triển VTVGo thành một không gian số mới - nơi những người dùng nền tảng, đồng thời là những người yêu sách và văn hóa đọc, có thể tìm thấy các tác phẩm yêu thích. Trước mắt, đối với các dòng sách do Nhà nước đặt hàng và nắm bản quyền (hiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, chỉ đạo) – những tác phẩm vốn được đưa lên không gian công cộng để phát hành miễn phí – VTVGo sẽ kết nối trực tiếp với nền tảng số của các nhà xuất bản đang giữ các bộ sách này" - ông Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ.

Tại lễ ký kết, đại diện các đơn vị xuất bản, phát hành sách chia sẻ sự ủng hộ với chương trình. Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình nhận định việc đảm bảo "đầu ra" của xuất bản rất quan trọng, đặc biệt là phát hành sách trên nền tảng điện tử. Đại diện NXB hy vọng chương trình trên VTVgo trở thành chỗ dựa vững chắc cho các NXB, tạo điều kiện tốt hơn cho bạn đọc tiếp cận sách.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện khẳng định sẽ chủ động triển khai kế hoạch cụ thể, kết nối, huy động sự tham gia của các đơn vị làm sách, tác giả, nhà nghiên cứu và tổ chức liên quan. Ông Phúc kêu gọi sự tham gia của nhà xuất bản, cơ sở in, nhà phát hành và người làm sách, coi đây là cơ hội đổi mới phương thức hoạt động, phát triển thị trường, đóng góp cho sứ mệnh chung của toàn ngành.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên phối hợp triển khai hai nhóm hoạt động trọng tâm: Xây dựng, phát triển chuyên trang Mở sách cùng VTV trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo: Phối hợp xây dựng định hướng, chủ đề và nội dung chuyên trang; đề xuất danh mục sách, tác giả, tác phẩm phù hợp; tổ chức các chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tọa đàm và các hoạt động truyền thông nhằm khơi gợi hứng thú đọc, hình thành thói quen đọc và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng. Kết nối, phát triển hoạt động giới thiệu và phân phối sách trên VTVgo: Kết nối các nhà xuất bản, nhà in, đơn vị phát hành và các đối tác có nhu cầu tham gia; giới thiệu, đề xuất danh mục đầu sách phù hợp để nghiên cứu, lựa chọn đưa lên hệ thống; phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sách và phát triển chương trình bán sách theo chủ đề, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sách và phát triển thị trường xuất bản lành mạnh.

Ảnh: Viết Huy