Mở rộng vùng rau, hoa công nghệ cao

Vườn ớt chuông của gia đình chị Nguyễn Thị Dung

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Cách đây mấy năm, gia đình chị Nguyễn Thị Dung (xã Đam Rông 1) chuyển hơn 2 sào đất sang trồng rau công nghệ cao với mức kinh phí đầu tư hơn 400 triệu đồng lắp đặt nhà kính, hệ thống tưới tự động và cây giống. Gia đình chị trồng cà chua và ớt chuông đan xen theo từng năm. Chị Dung cho biết, khó khăn lớn nhất là vốn đầu tư ban đầu bởi từ nhà kính, hệ thống tưới, giống và vật tư đều cần chi phí lớn; người trồng cũng phải nắm kỹ thuật, thường xuyên theo dõi sâu bệnh, nhiệt độ, độ ẩm.

“Sản xuất trong nhà kính giúp gia đình chủ động hơn trong chăm sóc, giảm ảnh hưởng của thời tiết và kiểm soát quá trình sinh trưởng. Khi sản phẩm đạt chất lượng, thương lái đến tận vườn thu mua, giúp đầu ra thuận tiện hơn. Cà chua, ớt chuông đến kỳ thu hoạch được thương lái từ Đức Trọng, Sài Gòn thu mua. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm diện tích này mang lại khoảng 200 triệu đồng”, chị Dung nói.

Mô hình cũng tạo việc làm cho lao động địa phương. Chị K’Thu thường đến vườn chăm sóc, thu hoạch rau, với tiền công 350.000 đồng/ngày. “Có vườn rau nhận làm, chúng tôi có thêm việc, có thu nhập để lo cho gia đình. Làm ở gần nhà nên thuận tiện”, chị chia sẻ.

Từ hiệu quả của các mô hình, sản xuất công nghệ cao tại Đam Rông 1 đang từng bước gắn với liên kết sản xuất với các hộ. Xã hiện có 3 chuỗi liên kết, với trên 45 hộ tham gia, sản lượng nông sản qua chuỗi trên 2.485 tấn. Sản phẩm trong các chuỗi an toàn có giá bán cao hơn khoảng 10 - 15% so với sản phẩm thông thường, đồng thời giúp doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu ổn định, rõ nguồn gốc.

Nông dân Lâm Đồng mạnh dạn đầu tư trong sản xuất nông nghiệp bằng hệ thống nhà kính

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 1 cho biết: Toàn xã có 49,78 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó nhà kính 35,8 ha; hơn 111 ha rau, hoa ngoài trời ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến. Tưới phun mưa, nhỏ giọt và châm phân tự động giúp giảm 10 - 20% lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; giảm 30 - 50% lượng nước tưới và nhân công. “Địa phương khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ gắn với liên kết sản xuất, qua đó kiểm soát tốt hơn chất lượng, nguồn gốc và nâng giá trị nông sản”, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 1 thông tin.

Mạnh dạn chuyển đổi

Cùng với Đam Rông 1, nhiều địa phương đang khuyến khích người dân chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị, phù hợp điều kiện sản xuất.

Vườn ớt chuông của chị Nông Thị Hồng Vân

Tại xã Phú Sơn Lâm Hà, năm 2023, chị Nông Thị Hồng Vân chuyển 4,5 sào cà phê già cỗi sang trồng ớt chuông công nghệ cao. Chị đầu tư khoảng 300 triệu đồng/sào để xây dựng nhà kính, lắp đặt hệ thống tưới và châm phân tự động. Nhờ quy trình chăm sóc khép kín, bình quân mỗi sào cho khoảng 15 tấn/vụ. Sản phẩm được tiêu thụ tại Đơn Dương, Đức Trọng và các địa phương lân cận. Tùy giá thị trường, mô hình mang lại thu nhập khoảng 100 - 200 triệu đồng/sào/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 6 lao động địa phương.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà cho biết, địa phương khuyến khích chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị, nhưng phải tính đến điều kiện đất đai, khả năng đầu tư và thị trường tiêu thụ.

Vườn được lắp đặt hệ thống nhà kính, hệ thống tưới tự động

Từ những diện tích được chuyển đổi, rau, hoa công nghệ cao đang mở thêm hướng sản xuất, nâng giá trị đất đai và tạo việc làm tại chỗ. Cùng với mở rộng diện tích, nâng chất lượng, tăng cường liên kết và ổn định đầu ra sẽ là yếu tố quan trọng để hướng đi này phát triển bền vững.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng có hơn 107.300 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm gần 40% tổng diện tích gieo trồng; trong đó, khoảng 1.200 ha nông nghiệp thông minh.