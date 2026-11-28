Với lợi thế thị trường xuất khẩu và sự tham gia của doanh nghiệp trong hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, địa phương đang đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu chanh không hạt theo chuỗi liên kết, lấy hợp tác xã làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cùng doanh nghiệp và nông dân tham quan vườn chanh không hạt ở xã Tập Sơn.

Đất lúa kém hiệu quả chuyển mình

Tại xã Tập Sơn, mô hình trồng chanh không hạt đang được nhiều nông dân lựa chọn để thay thế diện tích đất lúa kém hiệu quả. Gia đình ông Võ Văn Thi, ở ấp Đầu Giồng B, đã chuyển toàn bộ diện tích đất lúa sang trồng chanh không hạt. Năm 2021, ông Thi bắt đầu trồng 1 ha và sau hai năm nhận thấy hiệu quả kinh tế khả quan, gia đình tiếp tục mở rộng thêm 2 ha. Năm 2026, ông trồng thêm 0,6 ha, nâng tổng diện tích lên 3,6 ha.

Theo ông Thi, kỹ thuật trồng chanh không hạt không quá phức tạp, nông dân có thể học hỏi kinh nghiệm từ những hộ đi trước. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc đòi hỏi nhiều công sức. Sau khoảng 3 năm trồng, vườn chanh doanh thu bình quân khoảng 200 triệu đồng/ha/năm. Hiệu quả kinh tế từ cây chanh cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Tuy nhiên, đầu ra hiện nay chủ yếu bán cho thương lái nên giá thường bị biến động theo thị trường.

Ông Thi cho biết, để nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đầu ra, ông và những hộ trồng chanh không hạt ở địa phương đang liên kết thành lập hợp tác xã. Thông qua đó, các thành viên sẽ kết nối với doanh nghiệp thu mua, được hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo quy trình thống nhất, để sản phẩm được nâng cao giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nông dân xã Tập Sơn và đại diện Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ trao đổi kỹ thuật trồng chanh không hạt.

Tại xã Tập Sơn, nhu cầu phát triển chanh không hạt đang từng bước được tập hợp, gắn với định hướng hình thành vùng nguyên liệu có liên kết tiêu thụ. Năm 2027, địa phương đăng ký tổng diện tích vùng trồng chanh không hạt 15,8 ha. Việc đăng ký được thực hiện trên cơ sở rà soát nhu cầu của người dân, điều kiện sản xuất và định hướng quy hoạch tại địa phương.

Ông Long Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Tập Sơn cho biết, địa phương đang rà soát những khu vực có điều kiện phù hợp để bố trí phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế; trong đó có chanh không hạt. Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải tuân thủ quy hoạch và quy định về sử dụng đất, không thực hiện tràn lan trên diện tích đất lúa. Đặc biệt, Tập Sơn có diện tích lớn nằm trong vùng quy hoạch sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp thuộc Đề án 1 triệu ha lúa nên việc chuyển đổi cần được cân nhắc chặt chẽ.

Địa phương ưu tiên rà soát những khu vực đất cao, sản xuất lúa kém thuận lợi, không phù hợp canh tác ba vụ để xem xét chuyển đổi theo quy định. Cùng với đó, xã chú trọng định hướng sản xuất theo vùng, gắn việc phát triển diện tích với điều kiện kỹ thuật và khả năng tiêu thụ, tránh tình trạng người dân tự phát mở rộng sản xuất khi chưa có đầu ra phù hợp.

Hợp tác xã kết nối nông dân với chuỗi xuất khẩu

Chanh không hạt là cây trồng được tỉnh Vĩnh Long định hướng phát triển thành vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích 500 ha đến năm 2030. Liên minh Hợp tác xã đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ và các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động hợp tác xã, thành viên và nông dân tham gia. Đến nay, chanh không hạt đã được trồng tại 16 xã, phường. Một số địa phương có diện tích tương đối lớn như Hiếu Thành 39 ha, Tân An 32 ha, Tam Ngãi 27,5 ha và Song Lộc 24,8 ha. Đáng chú ý, những diện tích trồng chanh không hạt tham gia hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hà Lan mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Ông Nguyễn Trung Vẹn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long (phải) cùng chính quyền địa phương khảo sát diện tích trồng chanh không hạt ở xã Tập Sơn.

Theo Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trung Vẹn, trồng chanh không hạt theo chuỗi liên kết mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với mặt bằng giá hiện nay, lợi nhuận trên cùng diện tích sản xuất có thể cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa. Đặc biệt, khi tham gia liên kết, sản phẩm của nông dân được doanh nghiệp bao tiêu phục vụ xuất khẩu, đồng thời được hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Ngược lại, nông dân và hợp tác xã phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm và thực hiện các cam kết trong liên kết. Đây là điều kiện quan trọng để duy trì chuỗi sản xuất ổn định, nâng cao giá trị nông sản.

Để phát triển vùng nguyên liệu bền vững, ông Nguyễn Trung Vẹn cho rằng cần tiếp tục củng cố vai trò của hợp tác xã trong tổ chức sản xuất, tập hợp thành viên và làm đầu mối kết nối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp hỗ trợ các nhóm hộ, tổ hợp tác và hợp tác xã có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh. Theo đó, thành viên hợp tác xã hoặc tổ nông dân từ 10 thành viên trở lên có thể được xem xét vay vốn ưu đãi, mức vay tùy thuộc diện tích sản xuất và phương án sử dụng vốn, có thể lên đến 100 triệu đồng/ha, tạo điều kiện để nông dân đầu tư cây giống, cải tạo vườn và mở rộng sản xuất.

Bên cạnh việc hỗ trợ nông dân tham gia liên kết, việc rà soát, quản lý diện tích vùng nguyên liệu cũng được thực hiện chặt chẽ. Việc phát triển chanh không hạt phải căn cứ điều kiện thổ nhưỡng, khả năng sản xuất, nhu cầu tiêu thụ và quy hoạch sử dụng đất của từng địa phương; không chuyển đổi cây trồng tùy tiện trên mọi diện tích đất lúa. Đặc biệt, những vùng nằm trong định hướng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp cần được bảo đảm theo quy hoạch và chủ trương đã xác định.

Tại buổi gặp gỡ với các hộ trồng chanh không hạt ở xã Tập Sơn mới đây, ông Hồ Vũ Thanh, Trưởng vùng nguyên liệu Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ cho biết, doanh nghiệp triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu chanh không hạt tại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2024, với mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất theo hướng công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và kéo dài tuổi thọ vườn cây. Việc lựa chọn nguồn giống chất lượng, hạn chế dịch hại, nâng cao chất lượng trái là những yêu cầu được doanh nghiệp chú trọng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tại Vĩnh Long, doanh nghiệp đã phối hợp phát triển vùng nguyên liệu; trong đó có Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí, xã Tân An. Theo ông Thanh, đối với các hộ tham gia liên kết, công ty hỗ trợ giá thu mua cao hơn thị trường khoảng 3.000-5.000 đồng/kg, đồng thời bố trí đội ngũ kỹ sư đến vườn hằng tuần để hướng dẫn chăm sóc, quản lý dịch hại. Ngay từ khi nông dân bắt đầu trồng, kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn từ khâu lên liếp, làm mô, chọn giống đến chăm sóc cây con và thu hoạch.

Với những vườn chanh đã cho thu hoạch ổn định, năng suất bình quân có thể đạt khoảng 30-35 tấn/ha/năm. Với mức giá bình quân 15.000 đồng/kg, doanh thu ước đạt khoảng 400-450 triệu đồng/ha/năm, chi phí sản xuất khoảng 100-150 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, giá chanh thực tế có sự biến động giữa mùa thuận và mùa nghịch.

Đại diện doanh nghiệp cũng nhấn mạnh, để tham gia chuỗi liên kết, nông dân phải tuân thủ lịch thu hoạch, quy cách phân loại, kích cỡ trái và quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm thời gian cách ly. Công ty sẽ tập huấn cho hợp tác xã kỹ thuật trồng, cách phân loại chanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hướng dẫn thu gom, truy xuất nguồn gốc và thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Mỗi hộ tham gia được cấp mã số nông dân để quản lý quá trình sản xuất, phục vụ truy xuất đến khâu xuất khẩu.

Từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả đến các vùng nguyên liệu được tổ chức thông qua hợp tác xã, cây chanh không hạt đang mở thêm hướng phát triển kinh tế nông nghiệp tại Vĩnh Long. Việc gắn mở rộng diện tích với tiêu chuẩn sản xuất, năng lực hợp tác xã và cam kết tiêu thụ của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quyết định để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, giúp nông dân nâng cao thu nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu.