Mở rộng vụ Hải Sapa TV: Bắt thêm kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Chung (SN 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hai bị can là kế toán và thủ quỹ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam thêm hai người là kế toán và thủ quỹ Công ty Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (ảnh Công an Lào Cai).

Trước đó, ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (thường gọi là Hải Sapa TV) cùng một số cá nhân liên quan để điều tra về các dấu hiệu của tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan điều tra, sản phẩm “Thịt trâu sấy khô tê cay” liên quan đến vụ án được sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc Ấn Độ. Trong quá trình kinh doanh, sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và có in logo Hải Sapa TV.

Từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên được xác định đã mua sản phẩm này của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Cũng trong ngày 24/8, Vũ Hoàng Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Bùi Thị Kim Tuyên và Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.