Mở rộng vụ Hải Sapa TV: Bắt tạm giam nữ kế toán Lê Thanh Hiển

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Hiển (45 tuổi) và Đỗ Kim Chung (34 tuổi), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hai bị can là kế toán và thủ quỹ Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam), bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định tố tụng đối với Đỗ Kim Chung và Lê Thanh Hiển. Ảnh: CACC

Nhà chức trách cáo buộc Hiển và Chung giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho nhà nước.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Sapa TV, cùng các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Hải Sapa TV, cùng các cá nhân, tổ chức liên quan.

Hải Sapa TV bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng. Ảnh: CACC

Vào tháng 8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa dối khách hàng. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 3 bị can.

Trong đó, Vũ Hoàng Hải bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng. Hai bị can Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, năm 2022, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay”.

Sản phẩm này do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng lại được quảng cáo là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.