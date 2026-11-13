Mở rộng vụ án 'Hiệp đen': Khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (tự Hiệp đen) cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Các đối tượng (từ trái sang) Lê Hoàng Quốc Vinh, Hoàng Mèo (Nguyễn Lê Hoàng), Tấn Bo (Phạm Tấn Phúc), Dương Chấn Huy (Trịnh Minh Tâm) tại cơ quan điều tra.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan CSĐT đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc “Huy Bến xe” có sự tham gia của "Hiệp đen" cùng nhiều người khác.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy (SN 1979; ngụ tại căn hộ 8 chung cư Tân Tạo 1, phường Tân Tạo), tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm, tên gọi khác là Hào (SN 1988; ngụ tại số phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Hình bìa phim “Huy Bến xe”.

Biết "Hiệp đen" có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời Hiệp đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh. Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim. Tâm cũng mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Bộ phim với sự tham gia của khoảng 40 - 50 người. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Các đối tượng (từ trên xuống) Tấn Bo, Hoàng Mèo, Dương Chấn Huy tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT xác định Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Nguyễn Ngọc Mãi, biệt danh Mai Tiger (SN 1998), vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (SN 1994; ngụ tại xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Tham gia diễn xuất có Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (SN 1973; ngụ tại phường Chánh Hưng); Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo (SN 1979; ngụ tại phường Bàn Cờ); Lê Thanh Ngọc, nghệ danh Kim Ny Ngọc (SN 1992; ngụ tại phường Bình Đông); Lê Hoàng Quốc Vinh, biệt danh Vinh K5 (SN 1980; thường trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Nhã, biệt danh Thánh Lạc Trôi (SN 1990; thường trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk), Phan Hữu Liêm (SN 1989; ngụ tại phường Diên Hồng); Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993; thường trú tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang).

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Đối với Nguyễn Ngọc Mãi, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can về cùng tội danh, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi những người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe” và các đoạn phim liên quan đến "Hiệp đen" sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc biết thông tin liên quan, đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh hoặc Cơ quan Công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án.