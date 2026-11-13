Mở rộng vụ án 'Hiệp đen': Diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo và loạt nghệ sĩ bị khởi tố vì phim giang hồ 'Huy Bến xe'

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, SN 1979, trú tại phường Tân Tạo), tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác.

Các đối tượng liên quan vụ án - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (tên gọi khác là Hào, SN 1988, trú tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Biết Hiệp có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời Hiệp đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh. Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim. Tâm cũng mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Bộ phim với sự tham gia của khoảng 40 - 50 người. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Qua điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, SN 1998) vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (SN 1994, trú tại xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Tham gia diễn xuất có Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (SN 1973, trú tại phường Chánh Hưng); Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979, trú tại phường Bàn Cờ); Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc, SN 1992, trú tại phường Bình Đông); Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5, SN 1980, trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi, SN 1990, trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk), Phan Hữu Liêm (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng); Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993, trú tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang).

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đối với Nguyễn Ngọc Mãi, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can về cùng tội danh, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.