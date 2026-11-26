Mở rộng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh Bnews phát

Hàng loạt chính sách ưu đãi thuế được ban hành trong năm 2025 và triển khai trong năm 2026 đang mở rộng dư địa hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm khoa học.

Không chỉ dừng ở giảm nghĩa vụ thuế, các chính sách mới còn hướng tới khuyến khích doanh nghiệp chủ động dành nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển (R&D), từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới, theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật số 67/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/10/2025 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2025. Luật đã duy trì mức ưu đãi cao đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời bổ sung cơ chế khuyến khích trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Riêng chi phí nghiên cứu và phát triển có thể được tính tối đa bằng 200% chi phí thực tế nếu đáp ứng điều kiện theo quy định. Đây là cơ chế khấu trừ bổ sung, giúp giảm thu nhập tính thuế, qua đó giảm chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải bỏ ra cho hoạt động R&D.

Cơ chế này có ý nghĩa đối với những doanh nghiệp phải đầu tư lớn cho nghiên cứu nhưng chưa thể thu hồi vốn ngay. Thay vì chỉ ưu đãi đối với sản phẩm đã được thương mại hóa, chính sách thuế mới hướng đến hỗ trợ ngay từ khâu hình thành ý tưởng, thử nghiệm, nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Cùng với đó, doanh nghiệp được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm để lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nguồn quỹ này có thể được sử dụng để doanh nghiệp tự triển khai nghiên cứu hoặc đặt hàng các tổ chức, cá nhân bên ngoài thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển theo quy định. So với mức trích lập tối đa 10% trước đây, quy định mới tạo thêm dư địa tài chính để doanh nghiệp đầu tư dài hạn cho công nghệ.

Một điểm đáng chú ý khác là việc mở rộng các ngành, nghề được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, danh mục ưu đãi đã bao quát nhiều lĩnh vực công nghệ mới, có vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Cụ thể, các hoạt động ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược; sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm an toàn thông tin mạng; sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số trọng điểm; nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đều thuộc nhóm ngành, nghề được xem xét hưởng ưu đãi thuế.

Đặc biệt, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao có thu nhập từ hoạt động thuộc diện ưu đãi được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; đồng thời được miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian ưu đãi và điều kiện áp dụng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc mở rộng đối tượng và lĩnh vực ưu đãi cho thấy chính sách thuế không chỉ tập trung vào những ngành công nghệ đã phát triển mà còn hướng tới các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ số. Đây cũng là những lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian nghiên cứu dài và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách thuế mới còn hướng tới thu hút nhân lực khoa học, công nghệ. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc diện miễn thuế. Đáng chú ý, nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao và nhân lực công nghệ cao thực hiện nghiên cứu, phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được thương mại hóa cũng thuộc diện miễn thuế. Chính sách này góp phần tạo thêm động lực để các nhà khoa học, chuyên gia tham gia nghiên cứu, chuyển giao và đưa kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chính sách ưu đãi cũng được thiết kế theo hướng hỗ trợ cả doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức trung gian.

Theo cơ chế tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 và văn bản hướng dẫn, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đáp ứng điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của nhà đầu tư cũng được áp dụng chính sách miễn thuế theo quy định.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính, thuế nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ. Trọng tâm là bảo đảm các chính sách ưu đãi được triển khai thống nhất, minh bạch, đúng đối tượng; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xác định chi phí nghiên cứu và phát triển, trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh hướng dẫn, phổ biến chính sách đến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; kịp thời tiếp nhận, xử lý những khó khăn phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, giúp doanh nghiệp chủ động tiếp cận các ưu đãi về thuế, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Cùng với hoàn thiện chính sách thuế, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu các giải pháp huy động, phân bổ nguồn lực tài chính cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với mục tiêu thúc đẩy khu vực doanh nghiệp trở thành chủ thể đầu tư, ứng dụng và phát triển công nghệ. Đây là một trong những hướng triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.