Mở rộng phạm vi ưu đãi, gắn với kết quả cam kết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư mở rộng phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, đối với các dự án trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển; dự án xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng di động từ 5G trở lên; dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn; dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng, hàng hóa quốc tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã cụ thể hóa yêu cầu thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu đãi gắn với kết quả thực hiện cam kết, không ưu đãi dàn trải, có cơ chế hậu kiểm, thu hồi ưu đãi.

Ưu đãi, hỗ trợ được áp dụng có thời hạn, trên cơ sở kết quả thực hiện cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện, thực hiện đầy đủ cam kết đã đăng ký và báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm. Nếu không đáp ứng hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ưu đãi, hỗ trợ, trừ trường hợp được điều chỉnh tiến độ do nguyên nhân bất khả kháng theo pháp luật.

Nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường trong một số trường hợp

Một trong những nội dung mới được bổ sung là cơ chế nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp thu ý kiến không giao Chính phủ nới lỏng điều kiện đã quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, dự thảo Luật được chỉnh lý theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc nới lỏng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, trong thực tiễn, yêu cầu nới lỏng có thể phát sinh để thu hút một dự án hoặc lĩnh vực cụ thể tại một thời điểm nhất định, trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia về dòng vốn FDI chất lượng cao. Nếu thực hiện theo trình tự thông thường có thể kéo dài thời gian, làm mất cơ hội thu hút đầu tư.

Quy định nhằm bảo đảm tính kịp thời, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu có cơ chế phản ứng nhanh để tháo gỡ vướng mắc cấp bách, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật. Ảnh: Đức Thanh

Về gói chính sách vượt trội, Luật quy định Chính phủ quyết định trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kết quả thực hiện tiêu chí, điều kiện và cam kết đối với dự án đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trường hợp gói chính sách có nội dung khác với văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ báo cáo các cơ quan này sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Giải trình tại Quốc hội, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ chế này nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đàm phán, thu hút dự án chiến lược, đồng thời bảo đảm nguyên tắc về thẩm quyền. Gói chính sách dự kiến chỉ áp dụng với dự án đặc biệt quan trọng, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và đòi hỏi quyết định nhanh.

Đối với Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết mô hình hoạt động, địa vị pháp lý, nguồn ngân sách, đối tượng, tiêu chí, điều kiện, hạng mục, mức hỗ trợ và cơ chế hoàn trả chi phí hỗ trợ.

Bổ sung 2 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh, phát triển khu công nghiệp sinh thái. Doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc danh mục dự án phân loại xanh, đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn và thời hạn giải ngân theo quy định của Chính phủ, được áp dụng khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với tài sản cố định là máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ, thiết bị phần cứng, phần mềm để thực hiện dự án.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ, ngoài điều kiện thuộc danh mục dự án phân loại xanh, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về quy mô vốn và thời hạn giải ngân. Chính phủ được giao quy định đối tượng, điều kiện áp dụng để tránh hỗ trợ dàn trải, không đúng đối tượng.

Về thủ tục đầu tư đặc biệt, Chính phủ đã chỉnh lý Điều 28 để bảo đảm việc giao đất, cho thuê đất thống nhất với pháp luật đất đai, tránh tạo cách hiểu mở rộng phạm vi giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Một nội dung quan trọng nữa là Luật bổ sung “kinh doanh dịch vụ định danh điện tử” và “dịch vụ tư vấn môi trường” vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chính phủ giải trình việc bổ sung kinh doanh dịch vụ định danh điện tử nhằm đồng bộ với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Đối với dịch vụ tư vấn môi trường, đề xuất đã được báo cáo Quốc hội tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Luật bổ sung quy định cấm đối với hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc thiết kế mô phỏng bao thuốc lá, gói thuốc lá, điếu thuốc lá, sản phẩm có cấu tạo, chức năng và được sử dụng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và nguyên liệu thuốc lá sử dụng kèm theo.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2027, trong đó một số điều khoản về thẩm quyền quản lý, cơ chế tài chính và danh mục ngành nghề kinh doanh có hiệu lực theo lộ trình riêng từ ngày Luật được thông qua đến đầu năm 2028./.