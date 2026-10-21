Mở rộng ứng dụng 'Trợ lý nhân dân' hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đào Thanh Trường chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường phát biểu.

Theo báo cáo, ứng dụng “Trợ lý nhân dân” được đưa vào vận hành thí điểm nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hệ thống hoạt động trên máy tính, tích hợp công nghệ nhận dạng thông tin từ giấy tờ, tự động điền biểu mẫu, số hóa và đính kèm hồ sơ, đồng thời hướng dẫn thao tác bằng hình ảnh và giọng nói, không làm thay đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hiện hành.

Sau thời gian triển khai, ứng dụng bước đầu phát huy hiệu quả trong hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ tại quầy giao dịch, tận dụng hạ tầng máy tính sẵn có tại các đơn vị.

Đến hết ngày 20/10, phường Bắc Giang ghi nhận 2.111 hồ sơ thuộc 44 thủ tục hành chính; phường Hiệp Hòa có 2.618 hồ sơ thuộc 29 thủ tục, trong đó hồ sơ hộ tịch và chứng thực chiếm 96,3%; phường Nam Sơn có 2.166 hồ sơ thuộc 28 thủ tục, với 1.387 hồ sơ sử dụng tính năng hỗ trợ bằng giọng nói, chiếm 64%. Tại phường Phương Liễu, có 1.956 hồ sơ được thực hiện qua ứng dụng trên tổng số 2.675 hồ sơ phát sinh, đạt 73,12%.

Các thủ tục có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều như cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp bản sao giấy khai sinh, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và đăng ký lại khai sinh đã được đưa vào hỗ trợ. Đáng chú ý, thời gian hoàn thiện một hồ sơ với sự hỗ trợ của ứng dụng giảm từ khoảng 8-10 phút xuống còn 2-3 phút.

Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai thí điểm ứng dụng "Trợ lý nhân dân".

Trên cơ sở kết quả bước đầu, thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm có kiểm soát trên phạm vi rộng hơn. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp rà soát điều kiện triển khai tại cơ sở; chuẩn bị tài khoản, phân quyền sử dụng, danh mục thủ tục, biểu mẫu và hồ sơ mẫu. Theo phương án chuẩn bị, ứng dụng đã được cấu hình 91 thủ tục trên phiên bản hỗ trợ cán bộ và 35 thủ tục có chức năng hỗ trợ người dân bằng giọng nói.

Tuy nhiên, quá trình vận hành thực tế cũng bộc lộ một số hạn chế cần sớm khắc phục. Đại diện các địa phương phản ánh, ứng dụng có thời điểm xử lý chậm, việc nhận dạng giấy tờ và tự động điền thông tin chưa chính xác; dữ liệu địa danh sau khi thay đổi địa giới hành chính chưa được cập nhật đầy đủ. Cỡ chữ trên giao diện còn nhỏ, gây khó khăn cho người cao tuổi khi thao tác. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và khả năng đáp ứng khi số lượng người sử dụng tăng cũng là những vấn đề cần được quan tâm.

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam cho biết đã tiếp thu ý kiến phản ánh, tiến hành chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm, chuẩn bị bảng hướng dẫn tại quầy và video hướng dẫn người dân thực hiện từng bước trên ứng dụng. Một số vấn đề về tốc độ xử lý có liên quan đến những thay đổi về thông tin và giới hạn dung lượng hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chức năng và phương án hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đào Thanh Trường yêu cầu việc mở rộng ứng dụng “Trợ lý nhân dân” phải gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không chạy theo số lượng địa bàn triển khai. Các đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, kịp thời khắc phục những bất cập, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thuận tiện. Trước mắt, thành phố thống nhất lựa chọn 15 phường đủ điều kiện để triển khai thí điểm có kiểm soát trên diện rộng.

Đại diện phường Nam Sơn phát biểu.

Công ty cổ phần đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam được yêu cầu tập trung khắc phục lỗi kỹ thuật, nâng cao năng lực hạ tầng, bảo đảm khả năng xử lý đồng thời nhiều hồ sơ; kết nối hệ thống với Trung tâm Giám sát an toàn thông tin của Công an thành phố, tích hợp chữ ký số cá nhân, phát triển phiên bản trên thiết bị di động, bổ sung tính năng nhận dạng chữ viết tay, hỗ trợ số hóa và tải hồ sơ dung lượng lớn. Doanh nghiệp cần cập nhật biểu mẫu, quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện video hướng dẫn, phấn đấu cấu hình 96 thủ tục hành chính trước ngày 31/10.

Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố phối hợp rà soát yêu cầu kỹ thuật, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; các phường bố trí cán bộ đầu mối, tham gia tập huấn và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai.

Việc đánh giá hiệu quả phải căn cứ số lượng hồ sơ được hỗ trợ, tỷ lệ sử dụng, thời gian kê khai, mức độ người dân tự thao tác, hiệu quả giảm tải công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, làm cơ sở hoàn thiện ứng dụng và quyết định lộ trình nhân rộng.