Các sản phẩm hữu cơ rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Anh Đức

Áp lực từ "cuộc chơi" thực phẩm sạch và kết quả trên đồng ruộng

Thị trường nông sản toàn cầu và nội địa đang chứng kiến sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt trong hành vi tiêu dùng. Người tiêu dùng ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và dư lượng hóa chất, đặc biệt đối với nhóm mặt hàng tiêu dùng tươi sống hằng ngày như rau, củ, quả. Đồng thời, các thị trường xuất khẩu trọng điểm liên tục dựng lên những "hàng rào kỹ thuật" xanh, buộc chuỗi cung ứng nông nghiệp phải giảm thiểu tối đa thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ.

Thực tế này tạo ra sức ép trực diện lên người sản xuất, nhưng cũng mở ra dư địa lớn cho công nghệ sinh học. Trên quy mô toàn cầu, việc ứng dụng công nghệ sinh học vào canh tác đang mang lại hàng trăm tỷ USD thu nhập bổ sung cho nông dân mỗi năm, góp phần nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí đầu vào và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nước. Công nghệ sinh học không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật mà đang định hình lại phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và minh bạch hơn.

Tại Việt Nam, ngô biến đổi gen là một trong những minh chứng rõ nét cho quá trình đưa công nghệ sinh học vào thực tiễn. Tại Hội thảo “Cây trồng công nghệ sinh học - Xu hướng ứng dụng trên toàn cầu và định hướng phát triển tại Việt Nam”, TS. Phùng Danh Huân, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, việc ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong sản xuất ngô. Sau 10 năm triển khai, tỷ lệ diện tích gieo trồng ngô biến đổi gen tăng từ 1,1% năm 2015 lên khoảng 50% năm 2025, tương đương mức tăng gấp 45 lần.

Tính đến hết quý III/2026, cả nước có 31 giống ngô biến đổi gen được công nhận lưu hành (trong đó hơn 80% diện tích sử dụng các giống mang tổ hợp nhiều tính trạng) cùng 64 sự kiện biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Những con số này phản ánh mức độ tiếp nhận công nghệ của nông dân đã có bước chuyển đáng kể, giúp giảm tổn thất sau thu hoạch và cải thiện biên lợi nhuận.

TS. Phùng Danh Huân đánh giá, hiệu quả kinh tế và lợi ích môi trường là những yếu tố quan trọng thúc đẩy nông dân tiếp nhận công nghệ mới. Giai đoạn 2016-2025, năng suất ngô biến đổi gen tăng 15,2-30% so với giống truyền thống, mang lại lợi nhuận bổ sung khoảng 4,34-7,34 triệu đồng/ha. Tổng lợi ích kinh tế lũy kế ước đạt 319,4-540,5 triệu USD.

Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế dài hạn, diện tích mở rộng bao nhiêu chưa phải là thước đo duy nhất. Giá trị thực tế mà công nghệ mang lại phải được đo lường bằng chi phí đầu vào ròng, hiệu quả sử dụng đất, khả năng duy trì tính kháng sâu bệnh qua nhiều mùa vụ và đặc biệt là khả năng mở rộng sang các nhóm cây trồng giá trị cao như rau, củ, quả phục vụ trực tiếp bữa ăn của người dân.

Thể chế phải mở đường cho công nghệ

Theo TS. Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công nghệ sinh học và chỉnh sửa gen giữ vai trò then chốt trong tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cũng như phát triển vaccine và chế phẩm sinh học thế hệ mới. Việc nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ này là yêu cầu cấp thiết để nâng tầm chuỗi giá trị nông sản Việt Nam.

Nếu công nghệ biến đổi gen đã chứng minh hiệu quả trên cây công nghiệp và cây thức ăn chăn nuôi, thì công nghệ chỉnh sửa gen đang mở ra hướng tiếp cận đột phá cho nhóm cây ăn quả và rau màu. Công nghệ này cho phép can thiệp chính xác vào các đặc tính di truyền mục tiêu, rút ngắn đáng kể chu kỳ chọn tạo giống và tạo ra những phẩm cấp nông sản vượt trội như tăng hàm lượng dinh dưỡng, kéo dài thời gian bảo quản tự nhiên sau thu hoạch, chống chịu sâu bệnh mà không cần lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, cũng như thích ứng tốt với hạn hán, xâm nhập mặn.

Dù vậy, nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở hành lang pháp lý. Việc hoàn thiện khung quy định đối với sản phẩm chỉnh sửa gen và đặc biệt là nhóm sản phẩm không chứa ADN ngoại lai đang trở nên cấp bách. Nhóm sản phẩm này cần được thiết kế cơ chế quản lý dựa trên đánh giá rủi ro khoa học và đặc tính công nghệ, tránh áp dụng tư duy quản lý cứng nhắc vốn khiến các hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm và thương mại hóa bị đình trệ.

Đại diện công ty TNHH DVTM và SX Hương đất (Happy Vegi) chia sẻ, khi có hành lang pháp lý minh bạch và thông thoáng sẽ không chỉ kích hoạt dòng vốn đầu tư của khu vực tư nhân mà còn giải phóng các kết quả nghiên cứu đang nằm trong ngăn kéo của các viện, trường. Trong cuộc đua công nghệ nông nghiệp toàn cầu, sự chậm trễ về thể chế đồng nghĩa với việc tự đánh mất thị phần ngay trên sân nhà và bỏ lỡ cơ hội xuất khẩu các dòng nông sản sạch, giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh việc khơi thông thể chế, hợp tác công - tư (PPP) cần được xác lập như một trụ cột thực chất để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ sinh học. Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp phải hình thành chuỗi liên kết khép kín từ khâu đặt hàng nghiên cứu, chọn tạo giống, khảo nghiệm đến sản xuất và phân phối. Doanh nghiệp không thể chỉ đứng ở khâu cuối để bao tiêu mà cần tham gia đồng tài trợ ngay từ đầu, đóng vai trò định hướng nhu cầu thị trường cho các nhà khoa học.

Về định hướng chiến lược, Việt Nam cần ưu tiên nguồn lực phát triển các bộ giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng và thời tiết cực đoan đang bào mòn biên lợi nhuận của người nông dân; nếu tiếp tục phụ thuộc vào nguồn giống và bản quyền công nghệ nhập ngoại, nông nghiệp trong nước sẽ luôn ở thế bị động trước các cú sốc chi phí đầu vào và biến động thị trường.

Song song với đó, bài toán quản lý tính kháng và an toàn sinh học trên đồng ruộng cần được giám sát chặt chẽ. Việc canh tác độc canh liên tục các giống mang cùng một tính trạng hoặc phụ thuộc vào một giải pháp kiểm soát sinh học đơn lẻ có thể làm gia tăng nguy cơ hình thành tính kháng ở sinh vật gây hại. Do đó, ứng dụng công nghệ cao bắt buộc phải đi kèm với quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), luân canh hợp lý và đào tạo nông dân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, tránh đánh đổi lợi ích ngắn hạn lấy rủi ro sinh thái dài hạn, TS. Nguyễn Văn Long cho biết.

Công nghệ sinh học chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững khi tạo ra được giá trị gia tăng cao và năng lực tự chủ cho nền nông nghiệp. Việt Nam đã có bước khởi đầu tích cực với cây ngô biến đổi gen, nhưng chặng đường phía trước đòi hỏi một bước nhảy vọt về chất: làm chủ nguồn gen bản địa, làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen cho nhóm nông sản chủ lực, từ lúa gạo đến rau, củ, quả và xây dựng thị trường minh bạch cho các sản phẩm sinh học. Chuyển dịch từ "tiếp nhận công nghệ" sang "sáng tạo công nghệ" chính là chìa khóa để nông nghiệp Việt Nam đáp ứng chuẩn mực thực phẩm sạch toàn cầu và nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.