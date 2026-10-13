Mở rộng ứng dụng AI trong sản xuất, quốc phòng

Triển lãm Điện tử Hàn Quốc lần thứ 57 (KES 2026). Ảnh: kidd.co.kr

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 13/10, Triển lãm Điện tử Hàn Quốc lần thứ 57 (KES 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm COEX ở thủ đô Seoul, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp và tổ chức. Sự kiện phản ánh xu hướng Hàn Quốc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từ môi trường số sang sản xuất, robot, giao thông, y tế và đời sống. Triển lãm tập trung vào 6 lĩnh vực, gồm chuyển đổi AI, robot, di chuyển thông minh, y tế số và phong cách sống, thực tế mở rộng cùng linh kiện và vật liệu điện tử.

Tại sự kiện, Samsung Electronics giới thiệu các sản phẩm tích hợp AI trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị di động và màn hình. Trong khi đó, LG Electronics trình diễn các giải pháp AI phục vụ nhà thông minh, trung tâm dữ liệu, nhà máy thông minh và robot. Những sản phẩm đáng chú ý gồm hệ thống làm mát tổng thể cho trung tâm dữ liệu AI, robot cộng tác tự hành vận chuyển vật liệu trong nhà máy và các giải pháp công nghệ cho phương tiện thông minh.

Các ứng dụng này cho thấy AI đang vượt ra ngoài phạm vi phần mềm xử lý thông tin để kết hợp với robot và máy móc, giúp hệ thống nhận biết môi trường, phân tích dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ trong thế giới thực. Hướng phát triển này thường được gọi là AI vật lý (Physical AI).

Trong lĩnh vực quốc phòng, ngày 12/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khai trương cơ sở chuyển đổi AI đầu tiên của quân đội tại Pangyo, phía Nam Seoul. Cơ sở có nhiệm vụ thu thập dữ liệu AI vật lý và huấn luyện mô hình AI cho robot hình người, robot nhiều chân, phục vụ các nhiệm vụ như vận chuyển hàng hóa tại khu vực nguy hiểm, xử lý vật liệu nổ và rà phá bom mìn.

Hàn Quốc dự kiến xây dựng tổng cộng 5 cơ sở chuyển đổi AI trong quân đội, qua đó kết nối nhu cầu quốc phòng với năng lực công nghệ của khu vực tư nhân.

Việc thúc đẩy AI trong cả công nghiệp và quốc phòng cho thấy Hàn Quốc đang tận dụng thế mạnh về điện tử, bán dẫn, robot và sản xuất để phát triển các ứng dụng công nghệ thế hệ mới. Tuy nhiên, khả năng thương mại hóa, bảo đảm an toàn vận hành và kiểm soát chi phí sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả triển khai.

KES 2026 diễn ra từ ngày 13-16/10 tại Seoul, tạo cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác trong chuỗi giá trị AI toàn cầu.