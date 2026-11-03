Mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A: Người dân hối hả bàn giao mặt bằng

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị được UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19-5, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 36,3km, bắt đầu từ nút giao hầm Kim Liên, kết nối với Vành đai 1 và kéo dài đến nút giao Cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ), đi qua địa bàn 18 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Những ngày này, công tác giải phóng mặt bằng tại các xã, phường có tuyến đường đi qua đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai.

Tại phường Kim Liên, máy móc, nhân lực của các đơn vị đang tích cực phá dỡ công trình thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Việc thu hồi đất tại phường Kim Liên liên quan đến 8 tổ chức, khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại 3 khu chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất ở riêng lẻ.

Trong đợt 1, địa phương triển khai phá dỡ 73 công trình của các hộ gia đình có đất ở riêng lẻ và thực hiện thu hồi mặt bằng của 7 tổ chức.

Trước đó, phường Kim Liên đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 cho 38 hộ dân theo phương án được phê duyệt, với tổng kinh phí hơn 182 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất chi trả, chính quyền địa phương tiếp tục làm việc với từng hộ để tiếp nhận bàn giao mặt bằng, đồng thời triển khai phá dỡ những công trình đủ điều kiện

Quá trình giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công được yêu cầu ưu tiên tháo dỡ, hạ thấp độ cao các công trình phía bên trong trước. Đối với khu vực phía ngoài, việc phá dỡ phải tính đến hành lang bảo vệ an toàn đường sắt với mặt cắt 5,6m.

Ngoài phường Kim Liên, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Bạch Mai, Tương Mai cũng đang được đơn vị thi công tích cực triển khai.

Ông Phạm Xuân Tiến (70 tuổi, hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng), chia sẻ: “Gia đình tôi ủng hộ chủ trương mở rộng Quốc lộ 1A. Chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước áp dụng đối với hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng rất hợp lý, thỏa đáng”.

“Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để người dân được thụ hưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo diện mạo mới cho khu vực”, ông Tiến chia sẻ thêm.

Việc phá dỡ mặt bằng được các đơn vị tích cực triển khai.

Người dân khẩn trương thu dọn…

… vận chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.