Mở rộng triệu hồi một số mẫu xe Mercedes-Benz

Xe Mercedes-Benz C200. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam về chương trình triệu hồi mở rộng để kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên một số mẫu xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

Chương trình được thực hiện đối với mẫu Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam sản xuất, lắp ráp trong nước (xe CKD) và một số mẫu Mercedes-Benz GLB200 (số loại 247), C300 (số loại 206) nhập khẩu (xe CBU), theo chương trình triệu hồi số 7291007 của Mercedes-Benz AG. Đây là chương trình triệu hồi mở rộng từ chương trình đã được Công ty triển khai trước đó. Các nội dung được cập nhật trong chương trình lần này áp dụng cho danh sách xe bổ sung; những thông tin khác liên quan đến chương trình đã công bố trước đây tiếp tục được giữ nguyên.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, chương trình nhằm kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên các xe thuộc diện ảnh hưởng. Việc thực hiện được tiến hành tại các nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

Để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu các mẫu Mercedes-Benz C200/300 và GLB200 chủ động kiểm tra thông tin để xác định xe có thuộc diện triệu hồi hay không. Trường hợp thuộc diện ảnh hưởng, chủ xe cần đưa phương tiện đến nhà phân phối ủy quyền gần nhất để được kiểm tra và thực hiện sửa chữa theo quy định.

Người tiêu dùng có thể liên hệ các nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc để được hỗ trợ. Ngoài ra, Công ty tiếp nhận thông tin qua hotline 1800 400 110, số điện thoại 0835 889 100 hoặc email customerservice-mbv@mercedes-benz.com.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang giám sát việc thực hiện chương trình triệu hồi của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam, nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn của người tiêu dùng.