Mở rộng trải nghiệm nghệ thuật, thu hút khán giả đến Nhà hát Hồ Gươm

Sau những dấu ấn nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai năm 2024 và 2025, Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) tiếp tục trở lại Hà Nội với The Vienna Concert 2026, vào hai đêm 7 – 8/11, mang đến hành trình âm nhạc đặc biệt, kết nối những kiệt tác cổ điển châu Âu với các sáng tác đương đại.

Được thành lập năm 1946, Dàn nhạc Thính phòng Vienna là một trong những dàn nhạc thính phòng tiêu biểu của Áo, nổi tiếng với phong cách trình diễn tinh tế và truyền thống âm nhạc Vienna.

Dàn nhạc Thính phòng Vienna biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

Trở lại Nhà hát Hồ Gươm trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập, dàn nhạc có sự đồng hành của những gương mặt đặc biệt. Trong đó, Alma Deutscher là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano và nhạc trưởng trẻ tài năng. Sinh năm 2005, nữ nghệ sĩ đã sở hữu thành tích đáng chú ý, khiến nhiều khán giả tham dự hai đêm nhạc bất ngờ.

Sự hiện diện của nữ nghệ sĩ trẻ tài năng trong vai trò chỉ huy dàn nhạc kiêm nghệ sĩ trình diễn piano với sáng tác mới của cô cùng dàn nhạc lâu đời của Áo với những tác phẩm kinh điển thế giới mang đến những góc nhìn mới, thú vị về sức sống của âm nhạc cổ điển.

Sự hiện diện của nữ nhạc trưởng trẻ tài năng cùng các sáng tác mới của cô mang đến những gam màu mới lạ cho chương trình.

Bên cạnh đó, hai giọng opera đẳng cấp là Adrian Eröd (baritone) và Nadezhda Karyazina (mezzo-soprano) cũng đã mang đến những sắc màu nghệ thuật riêng biệt với sức hấp dẫn riêng.

Trong đêm thứ nhất, dàn nhạc giới thiệu đến khán giả những tác phẩm kinh điển như Giao hưởng số 8 của Ludwig van Beethoven và Giao hưởng số 4 “Bi tráng” của Franz Schubert. Những sáng tác mới Alma Deutscher cũng được giới thiệu trước khi chương trình đưa khán giả vào không gian opera với các tác phẩm của Bizet, Johann Strauss II, Tchaikovsky, Wagner và Rossini, qua phần trình diễn của Adrian Eröd và Nadezhda Karyazina.

Đêm diễn thứ hai (8/11) mang đậm tinh thần âm nhạc Vienna với Giao hưởng số 41 “Jupiter” và khúc mở màn opera Don Giovanni của Wolfgang Amadeus Mozart, cùng Kaiser-Walzer của Johann Strauss II. Xen giữa những tác phẩm kinh điển là hai sáng tác Siren Sounds Waltz và Grinzinger Polka của Alma Deutscher. Chương trình khép lại với các trích đoạn opera của Mozart và Franz Lehár, mang đến không gian âm nhạc vừa thanh lịch và giàu sức sống.

Các nghệ sĩ của dàn nhạc đã có 80 năm tuổi đến từ Vienna, Áo biểu diễn trong đêm 8/11.

Về chương trình biểu diễn lần này cũng như những nỗ lực nhằm thu hút khán giả trong dịp cuối năm nay, Nhà hát Hồ Gươm cho biết, sự kết hợp giữa giao hưởng, opera, điệu valse và polka, cùng những sáng tác đương đại trong hai đêm biểu diễn của Dàn nhạc Thính phòng Vienna nhằm mang đến những trải nghiệm nghệ thuật khác biệt với khán giả, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của truyền thống âm nhạc Vienna.

Sự trở lại của Dàn nhạc Thính phòng Vienna với The Vienna Concert 2026 cùng nhiều đơn vị nghệ thuật danh tiếng thế giới thời gian qua như Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles, sự hiện diện của dàn nhạc lâu đời của xứ sở mặt trời mọc - Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu của Nhật Bản mới đây … tiếp tục góp phần khẳng định vị thế Nhà hát Hồ Gươm là điểm đến của các chương trình nghệ thuật quốc tế chất lượng cao.

Bên cạnh các tác phẩm kinh điển, nhiều chương trình như của Dàn nhạc Thính phòng Vienna chọn giới thiệu những sáng tác mới, nhằm tạo nên cuộc đối thoại giữa truyền thống và sáng tạo, mang đến những góc nhìn mới về sức sống của âm nhạc cổ điển.

Một trong những hình ảnh hé mở thông tin về chương trình “Bóng hình Macondo” vào tối 9 - 10/11.

Những nội dung mới mẻ, cách thức trình diễn sáng tạo, đương đại cũng được chú trọng hơn trong các chương trình được lựa chọn giới thiệu đến khán giả.

Cụ thể, gần nhất sẽ là cuộc đối thoại nghệ thuật giữa văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh trong chương trình “Bóng hình Macondo” (Reflejos de Macondo) vào tối 9 - 10/11. Đây là chương trình lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez, kết hợp độc tấu piano với nghệ thuật nhiếp ảnh nhằm mang đến cách tiếp cận độc đáo đối với kiệt tác văn học nổi tiếng, mở ra không gian giao thoa giữa văn chương, âm nhạc và hình ảnh.