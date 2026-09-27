Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Cột thép mạ kẽm Thái Nguyên.Mở rộng tổ chức, tạo nguồn đảng viên

Ngày 5/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 30- ĐA/TU về xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Tiếp đó, ngày 23/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU về riển khai thực hiện Đề án 30. Hai văn bản xác định mục tiêu, nhiệm vụ để các cấp ủy rà soát doanh nghiệp, tạo nguồn đảng viên và thành lập tổ chức khi đủ điều kiện.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 8 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và hợp tác xã, đạt 80% chỉ tiêu năm theo Đề án số 30 và 66,7% chỉ tiêu theo Kế hoạch số 98. Đến ngày 5/9/2026, toàn tỉnh kết nạp 434 đảng viên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Riêng trong phạm vi Đề án số 30, số đảng viên được kết nạp là 260 người, đạt 130% chỉ tiêu năm. Trong đó, 162 người được kết nạp tại tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; 87 người lao động tại khu dân cư và 11 người trong các hợp tác xã.

Thực hiện Đề án 30, các tổ chức chính trị - xã hội cũng góp phần tập hợp người lao động và tạo nguồn cho Đảng. Trong 8 tháng năm 2026, các cấp công đoàn thành lập 108 công đoàn cơ sở, đạt 117,39% kế hoạch năm; kết nạp 12.508 đoàn viên. Công đoàn đã giới thiệu 515 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, trong đó 164 người được kết nạp.

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, toàn tỉnh hiện có 49 tổ chức trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 4.353 đoàn viên. Tính đến ngày 10/9/2026, đã thành lập 9 chi đoàn mới.

Những kết quả bước đầu tạo nền tảng để mở rộng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Song, để mỗi chi bộ phát huy vai trò, việc cần làm tiếp theo là nâng chất lượng sinh hoạt và giải quyết những vấn đề thực tế của doanh nghiệp, người lao động.

Để chi bộ phát huy vai trò

Trong hơn 15 nghìn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mới có 130 đơn vị có tổ chức đảng. Có 187 doanh nghiệp đã có đảng viên nhưng chưa thành lập tổ chức đảng; 46 đơn vị trong số đó có từ 3 đảng viên trở lên.

Ở khu vực kinh tế tập thể, mới có 19 trong tổng số 1.332 hợp tác xã có tổ chức đảng, trong khi 51 hợp tác xã đã có từ 3 đảng viên trở lên. Những con số này cho thấy dư địa phát triển còn lớn, việc cần làm là rà soát điều kiện của từng đơn vị, tháo gỡ vướng mắc để chuyển nguồn đảng viên hiện có thành tổ chức đảng.

Việc nắm rõ hoạt động sản xuất, kinh doanh là cơ sở để xây dựng tổ chức đảng phù hợp với từng doanh nghiệp.

Tại phường Vạn Xuân, Hội Doanh nghiệp phường thành lập cuối năm 2025, hiện có 141 hội viên. Địa bàn có 6 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; từ đầu năm đến nay kết nạp gần 20 đảng viên ở khu vực này.

Đồng chí Triệu Nho Huấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vạn Xuân, cho biết: Thực hiện Đề án số 30, phường đã ban hành kế hoạch và phân công Ban Xây dựng Đảng trực tiếp tham mưu, triển khai. Khó khăn hiện nay là việc vận động doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng vẫn cần nhiều thời gian để trao đổi, tạo sự đồng thuận. Chúng tôi sẽ phát huy vai trò kết nối của Hội Doanh nghiệp phường, vận động các doanh nghiệp quan tâm bồi dưỡng người lao động ưu tú; đồng thời tập trung rà soát những doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp là đảng viên để tạo điều kiện thành lập chi bộ.

Từ Vạn Xuân có thể thấy, sự kết nối giữa cấp ủy và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng giúp địa phương nắm sát tình hình lao động, phát hiện người đủ điều kiện và tạo cơ hội để họ phấn đấu vào Đảng.

Tuy vậy, số tổ chức đảng và đảng viên hiện nay chưa tương xứng với sự phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã và lực lượng lao động. Ở một số nơi, cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn.

Một số tổ chức đảng sinh hoạt chưa sát đặc thù sản xuất, kinh doanh; vai trò phối hợp với các đoàn thể, nắm bắt tâm tư người lao động chưa rõ nét. Nếu những hạn chế ấy không được giải quyết, việc tăng số lượng chi bộ không dễ.

Theo Đề án số 30, mỗi năm Thái Nguyên phấn đấu thành lập 10 tổ chức đảng, kết nạp ít nhất 200 đảng viên và thành lập 10 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Để đạt được mục tiêu này, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 diễn ra mới đây, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: Kết quả bước đầu tích cực nhưng việc triển khai giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều. Từng cấp ủy phải rà soát sát từng doanh nghiệp, hợp tác xã; xác định nơi đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, nơi cần hoàn thiện hồ sơ và nơi phải tiếp tục tạo nguồn. Với 8 đơn vị chưa thành lập trong danh sách nguồn năm 2026, cần phân công rõ người phụ trách, thời hạn hoàn thành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Phát triển số lượng phải đi cùng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đã thành lập.

Sự vào cuộc của cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp đang giúp Thái Nguyên mở rộng tổ chức đảng trong khu vực ngoài Nhà nước. Tuy nhiên, ngoài nâng cao số lượng thì chất lượng cũng là vấn đề cần được quan tâm bởi mỗi chi bộ hoạt động hiệu quả sẽ là một hạt nhân chính trị, góp phần gắn kết người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.