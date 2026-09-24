Mở rộng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Đồng Nai hiện có gần 50 ngàn DN đang hoạt động, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Khu vực DN trong các khu công nghiệp hiện đóng góp khoảng 54,3% tổng thu ngân sách địa phương, tạo việc làm cho khoảng 750 ngàn người lao động.

Sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị

6 tháng đầu năm 2026, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường nhưng Đồng Nai vẫn duy trì kết quả tích cực trong thu hút đầu tư. Thành phố đã cấp mới 34 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 562 triệu USD; có 51 dự án tăng vốn với số vốn tăng hơn 640 triệu USD. Kết quả này cho thấy niềm tin của cộng đồng DN đối với môi trường đầu tư của Đồng Nai tiếp tục được củng cố.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 07 Thành ủy Đỗ Đức Hòa (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng thành lập Chi bộ Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc. Ảnh: ĐVCC

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 07 Thành ủy về công tác xây dựng, phát triển TCĐ, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng TCĐ, tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước, Ban Chỉ đạo 07 Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thành viên, các Đảng ủy xã, phường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; bám sát chương trình công tác năm 2026, chủ động rà soát DN, khảo sát nguồn phát triển TCĐ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở khu vực ngoài nhà nước.

Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã định hướng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng, phát triển TCĐ và các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước; đồng thời chủ động biên tập, phối hợp đăng tải tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng trên Sổ tay đảng viên điện tử để định hướng tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các DN khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố.

Ban Tổ chức Thành ủy với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 07 Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 15-4-2026 về tiếp tục đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển TCĐ, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2026-2030. Ban hành các hướng dẫn xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, việc thành lập TCĐ và kết nạp đảng viên trong DN khu vực ngoài nhà nước. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố với ban thường vụ Đảng ủy các xã, phường trong công tác phát triển TCĐ, đảng viên trong các DN khu vực ngoài nhà nước...

Đảng ủy UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN tiếp cận thông tin thị trường, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng DN, nhà đầu tư để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Ban thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy thường xuyên rà soát, khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các TCĐ, tổ chức chính trị - xã hội trong DN để hỗ trợ hoạt động hiệu quả và rà soát, thống kê số lượng người lao động đang làm việc trong từng DN để có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên mới...

Những kết quả tích cực

Qua những cách làm nêu trên, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố thành lập hơn 10 TCĐ và kết nạp hơn 120 đảng viên trong DN khu vực ngoài nhà nước. Tính đến hết tháng 6-2026, Đảng bộ thành phố có 340 TCĐ và 4.448 đảng viên trong DN khu vực ngoài nhà nước.

Phát triển TCĐ và đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân vốn được xem là lĩnh vực khó đối với nhiều địa phương nhưng từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ xã Nha Bích đã thành lập 2 TCĐ trong DN tư nhân gồm: Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Nha Bích với 11 đảng viên và Chi bộ Hợp tác xã Yến sào Nha Bích với 10 đảng viên. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nha Bích Nguyễn Trung Dũng, kiên trì đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho DN, xã Nha Bích đã đạt kết quả tích cực trong thành lập TCĐ khu vực kinh tế tư nhân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ở một số địa phương khác, việc thành lập TCĐ, đoàn thể trong DN khu vực ngoài nhà nước cũng đạt những kết quả tích cực.

Ngày 22-9-2026, Đảng ủy phường Bình Lộc tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Chi bộ Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc với 5 đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Lộc Huỳnh Thị Thanh Hà cho biết: Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc thành lập năm 2019, có 18 thành viên, hoạt động theo mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp. Hiện Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc liên kết 15 điểm vườn, với 94 nhà vườn, trên diện tích khoảng 250ha, góp phần thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh của địa phương, tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân.

Việc thành lập Chi bộ Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc không chỉ tạo điều kiện để các đảng viên có tổ chức, môi trường sinh hoạt ổn định mà còn góp phần phát huy vai trò của TCĐ trong mô hình kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp, hoạt động tham quan, trải nghiệm và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Theo Ban Chỉ đạo 07 Thành ủy, giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên trong DN khu vực ngoài nhà nước; đến năm 2030, kết nạp mới 1 ngàn đảng viên và thành lập ít nhất 50 TCĐ trong DN khu vực ngoài nhà nước.

Một số TCĐ trong DN khu vực ngoài nhà nước được thành lập từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn thành phố Đồng Nai như: Đảng bộ Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, Chi bộ Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL, Chi bộ Trường mầm non ngoài công lập Vĩnh Thanh, Chi bộ Trường mầm non ngoài công lập Long Thọ, Đảng bộ Công ty cổ phần Hòa Việt, Chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp Nha Bích, Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân, Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn, Chi bộ Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương...

Do đó, thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo 07 Thành ủy, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 07 Thành ủy về công tác xây dựng, phát triển TCĐ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, rà soát, khảo sát và quản lý dữ liệu DN bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi kết quả thực hiện về phát triển TCĐ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 07 Thành ủy cùng các cơ quan, đơn vị và cấp ủy trực thuộc Thành ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng TCĐ, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TCĐ trong DN, thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đồng hành với chủ DN để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.