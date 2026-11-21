Thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Phú Mỹ Phát (phường Cẩm Lệ). Ảnh: PHƯỚC AN

Chăm lo thiết thực cho người lao động

Tại Công đoàn Bệnh viện Tâm Trí (phường Cẩm Lệ), hoạt động chăm lo đoàn viên được triển khai bằng những việc làm cụ thể. Ông Đỗ Như Can, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Tâm Trí cho biết, đơn vị hiện có 268 đoàn viên.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị triển khai các chương trình chăm lo với tổng kinh phí hơn 337 triệu đồng. Mới đây nhất là chương trình “Bữa cơm công đoàn” tạo không khí thân tình, động viên đoàn viên, người lao động. Công đoàn cũng vận động quyên góp 60 triệu đồng hỗ trợ 1 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Phú Mỹ Phát (phường Cẩm Lệ) hoạt động trên lĩnh vực vận tải hành khách vừa ra mắt tổ chức công đoàn vào tháng 10/2026 với 73 đoàn viên. Bà Trần Thị Phúc, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tuyên truyền để người lao động hiểu vai trò, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia tổ chức.

Đoàn viên được thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỉ và tiếp cận các chương trình phúc lợi. Công đoàn còn tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, phản ánh đến ban lãnh đạo, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, hài hòa. Công đoàn công ty xác định việc chăm lo không chỉ thực hiện vào dịp lễ, Tết mà cần duy trì thường xuyên, gắn với những nhu cầu cụ thể của người lao động.

Công đoàn Bệnh viện Tâm Trí (phường Cẩm Lệ) tổ chức bữa cơm công đoàn tháng 10/2026. Ảnh: HUỲNH HẠNH

Chủ tịch Công đoàn phường Cẩm Lệ Đặng Hữu Đức cho biết, toàn phường hiện có 100 công đoàn cơ sở với 4.207 đoàn viên. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ được đơn vị tập trung thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, việc vận động tại một số doanh nghiệp nhỏ còn khó khăn do người sử dụng lao động chưa hiểu đầy đủ chức năng của công đoàn hoặc lo ngại phát sinh chi phí, thủ tục. Trước thực tế này, Công đoàn phường chú trọng tuyên truyền bằng kết quả hoạt động, làm rõ lợi ích của tổ chức đối với người lao động và sự ổn định của doanh nghiệp. Cùng với tuyên truyền, cán bộ công đoàn cần kiên trì đối thoại, giải đáp những băn khoăn của chủ doanh nghiệp, nhất là vấn đề kinh phí và cách thức tổ chức hoạt động.

Nâng cao hiệu quả vận động

Công tác phát triển tổ chức công đoàn tại phường Bàn Thạch gắn với đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Hiện Công đoàn phường quản lý 43 công đoàn cơ sở với 2.684 đoàn viên. Bà Trần Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn phường cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị vận động thành lập 6 công đoàn cơ sở, kết nạp 224 đoàn viên khu vực ngoài nhà nước.

Để có được kết quả trên, đơn vị đã chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, lấy nhu cầu chính đáng của đoàn viên làm cơ sở xây dựng chương trình. Cán bộ công đoàn chủ động rà soát doanh nghiệp, tìm hiểu đặc thù ngành nghề để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp. Việc nắm bắt đặc điểm từng đơn vị giúp cán bộ công đoàn tránh cách vận động dàn trải, đồng thời lựa chọn nội dung chăm lo sát với điều kiện làm việc của đoàn viên.

Thành lập Công đoàn Công ty Kim An Phúc (phường Bàn Thạch). Ảnh: QUỲNH MAI

Công đoàn Công ty Kim An Phúc (phường Bàn Thạch) ra mắt tháng 10/2026 với 30 đoàn viên. Trước đó, cán bộ công đoàn phường trao đổi với doanh nghiệp và người lao động, làm rõ quyền lợi, trách nhiệm của các bên khi có tổ chức công đoàn.

Bà Nguyễn Thị Trường Ca, Chủ tịch Công đoàn công ty cho hay, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống nên có thời gian làm việc linh hoạt. Sau khi thành lập, đơn vị đã xây dựng quy chế, chương trình hoạt động phù hợp thực tế; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến người lao động. Công đoàn phối hợp với ban giám đốc quan tâm điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, phúc lợi và đời sống tinh thần của đoàn viên.

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn vận động thành lập mới 595 công đoàn cơ sở, phát triển 42.657 đoàn viên, đạt 164% chỉ tiêu. Trong khối địa phương, có 13 đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên và 25 đơn vị đạt, vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Cùng với đó, nhiều đơn vị đổi mới tuyên truyền, rà soát và điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp biến động lao động tại từng địa bàn.

Những tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở tập trung hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, chú trọng doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, gắn phát triển tổ chức với phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.

Các cấp công đoàn cần tiếp tục khảo sát tình hình sử dụng lao động, cập nhật biến động tại doanh nghiệp và chủ động tiếp cận những nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động. Cùng với phát triển đoàn viên, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cần triển khai sớm, đúng đối tượng, gắn với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.