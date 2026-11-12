Mở rộng tín dụng, tăng kết nối, giúp doanh nghiệp Ninh Bình bứt phá

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chủ động khơi thông nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp những tháng cuối năm 2026

Bước vào những tháng cuối năm 2026, bức tranh kinh tế thế giới tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng nhưng diễn biến lại thiếu đồng đều giữa các quốc gia và khu vực. Những xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu, khí đốt cùng phân bón tăng cao, tạo áp lực không nhỏ lên lạm phát và chi phí sản xuất toàn cầu. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng. Những yếu tố vĩ mô này tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, thị trường ngoại hối và đặc biệt là công tác điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chủ động biến thách thức thành hành động, trở thành điểm tựa vững chắc để các doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Dòng vốn khơi thông động lực tăng trưởng

Năm 2026, Ninh Bình nổi lên là một điểm sáng về phát triển kinh tế khi đạt tốc độ tăng trưởng nổi bật, GRDP 9 tháng tăng 11,31%, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố được đánh giá. Hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước được cải thiện mạnh mẽ; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đầu tư tiếp tục giữ vai trò là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Những thành tựu này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho hoạt động ngân hàng trong việc mở rộng huy động vốn, đầu tư tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển, hệ thống ngân hàng tại Ninh Bình không ngừng mở rộng mạng lưới và khả năng cung ứng dịch vụ tài chính. Hiện tại, toàn tỉnh mạng lưới tổ chức tín dụng phủ rộng với 70 chi nhánh ngân hàng thương mại, 90 quỹ tín dụng nhân dân. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn duy trì hiệu quả các điểm giao dịch đến tận cấp xã, tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận dịch vụ.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 7, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực triển khai hàng loạt giải pháp tăng trưởng tín dụng, ưu tiên dòng vốn chảy vào khu vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng. Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Ninh Bình ước đạt hơn 372.637 tỷ đồng, tăng 9,96% so với cuối năm 2025 và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ước đạt hơn 458.431 tỷ đồng, tăng 11,93% so với cuối năm ngoái và tăng 17,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 62% trên tổng dư nợ toàn khu vực.

Những con số ấn tượng này minh chứng cho quy mô nguồn vốn ngân hàng đang tiếp tục được mở rộng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, khi một bộ phận doanh nghiệp vẫn đối mặt với áp lực chi phí sản xuất và nhu cầu vốn chưa đồng đều, việc nâng cao hiệu quả kết nối, đưa vốn đến đúng đối tượng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhờ nguồn vốn Vietcombank Ninh Bình, Công ty TNHH Tràng An Disovery mở rộng kinh doanh, tạo việc làm cho 120 lao động

Quả ngọt từ sự đồng hành cùng doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, dòng vốn tín dụng khi được khơi thông kịp thời đã tạo ra những bước ngoặt lớn cho các doanh nghiệp địa phương. Câu chuyện của Công ty TNHH Tràng An Disovery (thôn Chi Phong, xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư) là một minh chứng tiêu biểu.

Khởi nghiệp với lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, bán buôn thực phẩm, đồ uống và quà tặng, công ty từng trải qua những giai đoạn vô cùng chật vật. Ông Bùi Văn Nguyện, Giám đốc Công ty TNHH Tràng An Disovery chia sẻ, nguồn vốn mỏng khiến hoạt động kinh doanh nhiều thời điểm lâm vào thế khó, đặc biệt là khi nhu cầu thu mua hàng hóa tăng cao vào các mùa cao điểm du lịch.

Bước ngoặt thực sự đến khi doanh nghiệp thiết lập quan hệ tín dụng với Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình. Được cấp hạn mức tín dụng 15 tỷ đồng (dư nợ hiện nay đang ở mức 11,5 tỷ đồng), công ty đã có nguồn lực để chủ động sản xuất, đầu tư kinh doanh thương mại và mở rộng hệ thống dịch vụ ăn uống. Điển hình là việc phát triển thành công Nhà hàng đặc sản Bông Lau phục vụ du khách, đồng thời đẩy mạnh nhập khẩu, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của địa phương.

Đến nay, Tràng An Disovery đã vươn mình trở thành một đơn vị kinh doanh vững mạnh với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, doanh nghiệp đang tạo việc làm thường xuyên cho 120 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. “Sự hỗ trợ của ngân hàng giúp chúng tôi vượt qua trở ngại ban đầu, chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng vốn và tự tin nắm bắt các cơ hội thị trường”, ông Nguyện khẳng định.

Nói về sự đồng hành này, ông Hà Đức Quân, Giám đốc Vietcombank Ninh Bình cho biết: “Chi nhánh luôn chú trọng mở rộng đầu tư tín dụng, thiết kế các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Song song với việc bảo đảm tăng trưởng an toàn, chúng tôi nỗ lực tạo mọi điều kiện để khách hàng tiếp cận vốn nhanh nhất, từ đó mở rộng sản xuất, đóng góp vào an sinh xã hội”.

Tiết giảm chi phí, minh bạch để hỗ trợ lâu dài

Không chỉ dừng lại ở khu vực sản xuất, thương mại hay dịch vụ, dòng vốn tín dụng còn đang làm tốt vai trò bà đỡ, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trọng điểm của Ninh Bình. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, việc sử dụng hợp lý quỹ đất và trách nhiệm bảo vệ môi trường đang trở thành những tiêu chí quan trọng để ngành ngân hàng cùng địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Định hướng cho giai đoạn tới, ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 7 nhấn mạnh, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế - xã hội và nhu cầu vốn tại các lĩnh vực trọng điểm. Từ đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chính sách tín dụng bám sát thực tiễn.

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường, khuyến khích các tổ chức tín dụng nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động để có dư địa giảm lãi suất cho vay, san sẻ gánh nặng tài chính với người dân và doanh nghiệp”, ông Khiết cho hay.

Để làm được điều này, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Ninh Bình đang được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và công khai, minh bạch lãi suất. Các tổ chức tín dụng cũng đang khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục và đa dạng hóa các gói sản phẩm tín dụng. Dù vậy, tinh thần chung của ngành vẫn là tạo thuận lợi tối đa nhưng kiên quyết không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ pháp luật, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và ngăn chặn nợ xấu phát sinh, qua đó xây dựng một môi trường tín dụng an toàn, minh bạch và hiệu quả.