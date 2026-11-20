Trong ngày, các lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B của Công viên Lê Thị Riêng. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Tính đến tối 20/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM đã phát hiện, quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ kèm theo di vật.

Với kết quả này, lũy kế ngày thực hiện Đợt 2 (từ ngày 15/10/2026 đến ngày 20/11/2026), TP HCM đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 330 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (trong đó có 75 bộ có di vật kèm theo).

Tính chung trong cả chiến dịch, tính từ ngày 23/6 cho đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.061 hài cốt liệt sĩ (382 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.028 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể của công viên này.

Bộ Tư lệnh TP HCM xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cần triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đó, thể hiện quyết tâm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.