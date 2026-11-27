Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, ngày 27/11.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh), trong ngày 27/11/2026, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển hơn 630 m³ đất nhằm bảo đảm tiến độ quy tập.

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, nâng tổng số hài cốt quy tập trong đợt tìm kiếm thứ hai (từ ngày 15/10 đến hết ngày 27/11/2026) lên 422 bộ hài cốt riêng lẻ, trong đó có 76 bộ kèm theo di vật.

Tính chung cả hai đợt tìm kiếm từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.153 hài cốt liệt sĩ, gồm 1.120 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B). Qua thống kê của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, có 383 bộ hài cốt tìm thấy di vật kèm theo.

Lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 630 m³ đất trong ngày 27/11 để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Trước đó, kết thúc đợt tìm kiếm thứ nhất với 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập, ngày 14/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Trước lễ truy điệu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ cầu siêu tại Công viên Lê Thị Riêng với sự tham dự dâng hương tưởng niệm của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu, tăng ni và Phật tử.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, hoạt động tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh công tác đào tìm, thành phố cũng triển khai chu đáo các nghi thức tri ân, dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ.

Các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B trong ngày 27/11, nâng kết quả đợt hai lên 422 bộ.

Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết, sau ngày 27/11, các lực lượng vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B để đón các anh hùng liệt sĩ trở về, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.