Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm lễ viếng trước khi khai quật tại ấp Cây Khô, Xã Hồ Thị Kỷ. Ảnh: TTXVN phát

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 7 được lực lượng chuyên trách tìm kiếm, cất bốc thành công từ khi đi vào hoạt động đến nay.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cùng chính quyền địa phương đã chỉ đạo công tác cất bốc, quy tập theo đúng quy trình kỹ thuật, kịp thời động viên các lực lượng vượt khó làm nhiệm vụ.

Theo tư liệu lịch sử và thông tin khảo sát thực địa, Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y trước đây có diện tích khoảng 500 m². Trải qua thời gian, mặt bằng khu vực này biến động lớn, một phần diện tích hiện là trường học bỏ hoang nhiều năm, phần còn lại được người dân canh tác nông nghiệp. Nhằm xây dựng phương án tìm kiếm chặt chẽ, lực lượng chức năng và cán bộ địa phương đã xác minh chuyên sâu, phối hợp với các nhân chứng lịch sử gồm các ông Bùi Minh Khánh, Lê Tuấn Em và Huỳnh Văn Tâm, cùng ngụ ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ.

Sau hơn 1 ngày khẩn trương đào tìm, Đội quy tập đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,5 m trong tình trạng còn nguyên vẹn. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ các nhân chứng cho thấy, trước đây, tại khu vực Cầu Chữ Y có khoảng 100 mộ liệt sĩ được an táng. Sau năm 1975, một số thân nhân đã cất bốc hài cốt về quê nhà. Đến khoảng năm 1985, chính quyền địa phương tiếp tục quy tập phần lớn các phần mộ về nghĩa trang huyện; tuy nhiên, đợt quy tập này mới thực hiện trên phần mộ còn nhận biết được núm mộ, riêng các vị trí đất bằng phẳng chưa được đào tìm triệt để. Khu vực này không còn người quản lý chuyên trách, kết cấu mặt bằng bị thay đổi do quá trình xây dựng và sản xuất. Những năm qua, người dân địa phương khi lao động nông nghiệp từng phát hiện hài cốt và kịp thời báo cho chính quyền xử lý.

Trên cơ sở đánh giá nguồn tin, cơ quan chuyên môn nhận định, khu vực trường học bỏ hoang và đất sản xuất vẫn còn khả năng sót lại mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng, xác định tọa độ, triển khai kế hoạch tìm kiếm.

Sau hơn 1 ngày khẩn trương đào tìm, Đội quy tập đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,5 m trong tình trạng còn nguyên vẹn. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình thực địa đối mặt với thách thức khi vị trí đào tìm trùng vào vườn mai của gia đình ông Bùi Minh Khánh. Để tạo điều kiện tối đa cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, ông Khánh đã tự nguyện hiến đất, chủ động đốn bỏ những gốc mai gắn bó lâu năm. Ông chia sẻ, chỉ mong sao sớm tìm thấy các anh để đưa về với quê hương, đồng đội.

Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân tiếp thêm quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Sau hơn 1 ngày khẩn trương đào tìm, Đội quy tập đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,5 m trong tình trạng còn nguyên vẹn.

Ngay sau khi cất bốc, lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời di chuyển hài cốt về đơn vị thực hiện các nghi lễ trang trọng theo quy định.

Hiện nay, lực lượng chuyên trách tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y với tinh thần khẩn trương, quyết tâm không bỏ sót hài cốt của các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.