Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các địa điểm nghi vấn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa điểm thuộc phường Bình Cơ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Tại khu vực Sở Hội, khu phố 4, phường Bình Cơ, Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ những thông tin về trận đánh và tọa độ chôn cất do ông Glenn Hines, cựu quân nhân Australia, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp.

Từ ngày 5/11, lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa tổ chức đào thăm dò tại ba vị trí thuộc các lô cao-su H12, H13, Đội sản xuất Hội Nghĩa.

Tại vị trí đầu tiên, nơi nghi có hố chôn khoảng 20 liệt sĩ, lực lượng đã đào hai luồng, sâu từ 1,8-2 mét nhưng chưa phát hiện hài cốt. Hai vị trí còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm từ ngày 17-28/7, lực lượng đã đào 20 đường thăm dò tại các tọa độ lân cận nhưng chưa có kết quả. Những khó khăn tại khu vực này đòi hỏi tiếp tục rà soát nguồn tư liệu, đối chiếu tọa độ và đặc điểm địa hình trước khi mở rộng phạm vi đào tìm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu kiểm tra tại hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Bình Cơ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Mới đây, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 đã đến kiểm tra thực địa, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 đang làm nhiệm vụ tại phường Bình Cơ.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại những vị trí còn lại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc tìm kiếm tại phường Bình Cơ là một trong những nhiệm vụ đang được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tại các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, hồ sơ hiện có ghi nhận 18 địa điểm nghi vấn. Đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại năm địa điểm, trong đó hai địa điểm có kết quả, ba địa điểm chưa phát hiện hài cốt.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, nhiệm vụ thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, xác minh thông tin. Thành phố sẽ tăng cường các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia để đối chiếu tài liệu chiến tranh, hồ sơ lịch sử và lời kể nhân chứng, xác định tọa độ những vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Cùng với việc bổ sung thiết bị radar xuyên đất, các lực lượng cần kết hợp phương tiện kỹ thuật hiện có để khảo sát đặc điểm địa chất, kiểm chứng vị trí trước khi tổ chức khai quật. Thành phố cũng sẽ phối hợp các trường đại học, cơ quan chuyên môn đào tạo lực lượng vận hành, khai thác hiệu quả thiết bị phục vụ tìm kiếm.

Trong khi công tác khảo sát xác minh tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn, lực lượng chức năng vẫn duy trì đào tìm tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi ghi nhận số lượng lớn hài cốt liệt sĩ được quy tập từ khi phát động chiến dịch.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đợt đầu quy tập 731 hài cốt, đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng ngày 14/10. Đang triển khai đợt hai, từ ngày 15/10 đến hết 14/11 đã tìm thấy thêm 287 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Cùng với tìm kiếm, quy tập, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 18 nghĩa trang liệt sĩ; chuyển 7.113 mẫu ra Hà Nội phục vụ giám định, xác định danh tính. Đồng thời, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai đợt 2 (từ ngày 12-17/11) thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Theo Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, từ kết quả tại Công viên Lê Thị Riêng đến những cuộc đào tìm đang tiếp diễn ở phường Bình Cơ, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều việc phải làm.

Mỗi địa điểm có đặc điểm riêng về tư liệu, địa hình và dấu tích chôn cất, đòi hỏi phương án khảo sát phù hợp. Do đó, việc tiếp tục thu thập thông tin, xác định đúng vị trí sẽ giúp các lực lượng từng bước tìm kiếm những người còn nằm lại sau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của các gia đình liệt sĩ.