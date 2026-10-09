Mở rộng tìm kiếm, bộ đội quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Cuối

Chiều 9/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Dân Hoá, phường Quảng Trị và xã Ái Tử.

Từ ngày 5-8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm ông Hồ Thon, bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Khu vực này nằm trên nền một nghĩa trang cũ, nơi trước đây bộ đội ta đưa các liệt sĩ hy sinh tại Lào về an táng.

Dựa trên thông tin thu thập được, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Dân Hoá.

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như cúc áo quân phục, thắt lưng, mảnh bom, dây điện thông tin và các mảnh xương.

Đáng chú ý, ngày 6/10, đơn vị phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng tấm bia ghi đầy đủ thông tin về tên tuổi, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và năm hy sinh.

Thông tin trên tấm bia cùng các di vật được bảo quản để phục vụ đối chiếu, xác minh theo quy định.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm Bãi Dinh.

Các hài cốt liệt sĩ và di vật được bảo quản, chăm sóc, hương khói theo quy định.

Trong thời gian từ ngày 1-8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục mở rộng địa bàn, phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Thành Cổ, phường Quảng Trị và thôn Nam Long, xã Ái Tử.

Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gồm tăng, dao găm, bát B52, thắt lưng và cúc áo quân phục.

Các hài cốt liệt sĩ và di vật được bảo quản, phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin; đồng thời được chăm sóc, hương khói theo quy định.