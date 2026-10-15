Mở rộng tiện ích i-HaTinh, thúc đẩy hình thành công dân số

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại biểu tham quan hệ thống Kiosk thông minh tại Lễ ra mắt mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư” ở TDP 24, phường Thành Sen.

Sau gần 7 tháng vận hành, ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) ghi nhận 469.993 lượt cài đặt, đạt 40,89% dân số từ 18 tuổi trở lên. Kết quả này giúp tỉnh vượt mục tiêu 40% người dân trong độ tuổi trưởng thành cài đặt, kích hoạt ứng dụng theo Kế hoạch số 98/KH-TU ngày 21/7/2026 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thực tế, sau khi đưa vào vận hành từ ngày 17/3/2026, i-HaTinh đã từng bước hình thành kênh tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân trên môi trường số. Theo số liệu từ Trung tâm Điều hành thông minh, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh (Sở KH&CN), hệ thống hiện có 112 đơn vị tham gia xử lý phản ánh, góp ý.

Sau gần 7 tháng vận hành, ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) ghi nhận 469.993 lượt cài đặt, đạt 40,89% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Tổng số phản ánh, góp ý, ý kiến được ghi nhận qua ứng dụng và tổng đài 19009038 là 12.434 lượt. Trong đó, phản ánh qua ứng dụng i-HaTinh đạt 8.047 lượt, góp ý đạt 1.519 lượt; có 4.790 phản ánh qua ứng dụng đã được tiếp nhận, phân phối đến các cơ quan xử lý; 32 phản ánh đang chờ bổ sung thông tin và 3.225 phản ánh không đủ điều kiện tiếp nhận. Qua đó cho thấy ứng dụng đang trở thành một kênh quan trọng để người dân phản ánh các vấn đề phát sinh, đóng góp ý kiến và kết nối với cơ quan chức năng. Thông qua nền tảng số, thông tin được chuyển đến đơn vị có trách nhiệm xử lý, góp phần nâng cao tính thuận tiện và khả năng theo dõi quá trình giải quyết.

Người dân tổ dân phố Bình Minh, phường Trần Phú phản ánh tình trạng ô nhiễm mương nước trong khu dân cư qua ứng dụng i-HaTinh.

Như tại tổ dân phố Bình Minh, phường Trần Phú, tình trạng ô nhiễm mương nước trong khu dân cư đã nhanh chóng được giải quyết sau khi người dân phản ánh qua ứng dụng. Chị Lê Kim Huệ - người dân tổ dân phố Bình Minh chia sẻ: “Sau khi phản ánh vấn đề phát sinh và được chính quyền xử lý nhanh, tôi thấy ứng dụng này thực sự cần thiết và mang lại hiệu quả rất thiết thực”.

Còn tại thôn An Hòa, xã Nghi Xuân, anh Nguyễn Văn Hóa đã quen với việc sử dụng i-HaTinh để đọc tin tức chính thống, nắm thông tin thời tiết… Đặc biệt hơn, nhiều công việc trước đây anh phải mất nhiều thời gian để thực hiện, xử lý như làm thủ tục hành chính, mua sắm nay chỉ cần chạm trên điện thoại là có thể hoàn thành thông qua các tiện ích dịch vụ công trực tuyến, sàn giao dịch thương mại điện tử…

Hà Tĩnh tiếp tục đặt mục tiêu đến hết năm 2026 có trên 50% dân số trưởng thành cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số.

Theo Kế hoạch số 591/KH-UBND ngày 25/8/2026 của UBND tỉnh về triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng bộ với hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và phát triển ứng dụng công dân số i-HaTinh giai đoạn 2026-2027, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 có trên 50% dân số trưởng thành cài đặt, sử dụng ứng dụng. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ số, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa ứng dụng trở thành công cụ hữu ích, thiết thực hơn trong sinh hoạt và tương tác của người dân với cơ quan nhà nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương đang tiếp tục triển khai các đợt cao điểm phổ cập ứng dụng i-HaTinh theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Cách làm trực tiếp tại cộng đồng giúp tăng cơ hội tiếp cận đối với những người chưa sử dụng ứng dụng, đồng thời tạo điều kiện hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và thao tác trên nền tảng, nhất là với những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Xã Cẩm Lạc đang triển khai mô hình “Tuổi trẻ chung tay – Tuổi cao số hóa” (ảnh: UBND xã Cẩm Lạc).

Ông Trần Xuân Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Đến nay, tỷ lệ cài đặt i-HaTinh của công dân trong độ tuổi trên địa bàn xã đã đạt gần 46%. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng đang tiếp tục đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng cũng như các nền tảng số thiết yếu khác. Đặc biệt, trong đợt này, Cẩm Lạc đang triển khai mô hình “Tuổi trẻ chung tay – Tuổi cao số hóa” nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và cách sử dụng i-HaTinh và các nền tảng số; góp phần hướng tới xây dựng xã hội số toàn diện. Chúng tôi đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu 50% dân số trưởng thành cài đặt i-HaTinh trong tháng 10 này”.

Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng công dân số.

Cùng với nâng cao hiệu quả của chức năng phản ánh hiện trường, việc mở rộng các tiện ích đang được Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Bà Dương Thị Ngân – Giám đốc Trung tâm Điều hành thông minh, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, chúng tôi đang hoàn thiện, tích hợp các nhóm tiện ích phục vụ nhu cầu thiết yếu, gồm phản ánh hiện trường, cổng tương tác, tổng đài 1900 9038; thông tin việc làm; báo cáo số phục vụ theo dõi, điều hành kinh tế - xã hội; giáo dục số; bình dân học vụ số; dịch vụ điện và tra cứu văn bản, chính sách. Trong năm 2027, dự kiến tiếp tục nghiên cứu, phát triển các tiện ích về kết nối chính quyền cấp xã với cán bộ thôn, tổ dân phố, giao thông vận tải, thời tiết và thiên tai, quản lý môi trường, y tế số, hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu giá, thương mại và nông nghiệp số”.

Việc i-HaTinh từng bước phát huy hiệu quả và đang tiếp tục được mở rộng tiện ích đang góp phần giúp người dân hình thành thói quen tương tác với chính quyền và tham gia các hoạt động trên môi trường số. Đây cũng là nền tảng quan trọng để mỗi người dân Hà Tĩnh từng bước trở thành công dân số, chủ động tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ số an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội số.

Trong Thư ngỏ hưởng ứng "Ngày Công dân số Việt Nam", Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng “Ngày Công dân số Việt Nam” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: chủ động sử dụng VNeID, tích hợp giấy tờ điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng i-HaTinh; thực hiện giao dịch số an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và không ngừng nâng cao kỹ năng số, chia sẻ, hướng dẫn người thân, cộng đồng cùng tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

Đồng thời tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, “Ngày Công dân số Việt Nam“ đầu tiên sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh.

Ngày 15/10 hằng năm được Chính phủ xác định là Ngày Công dân số Việt Nam tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 về phát triển công dân số. Ngày Công dân số Việt Nam nhằm thúc đẩy nhận thức, kỹ năng và thói quen sử dụng công nghệ, dịch vụ số; khuyến khích người dân chủ động tham gia các hoạt động trên môi trường số. Mỗi công dân cần sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số an toàn, hiệu quả; đồng thời chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao kỹ năng số và tuân thủ quy định khi tham gia môi trường mạng.