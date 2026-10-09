Mở rộng thị trường và bệ phóng tăng trưởng cho doanh nghiệp Thủ đô

TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME). Ảnh: Khắc Kiên

Trao đổi với phóng viên, TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME), đã chia sẻ những định hướng thiết thực nhằm đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn cuối năm và hướng tới tương lai.

Thưa ông, trong mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô, việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ cần được triển khai ra sao?

TS Mạc Quốc Anh: Trong mục tiêu tăng trưởng chung, mỗi doanh nghiệp cần chủ động mở rộng thị trường, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, để thực hiện được những mục tiêu này, cộng đồng doanh nghiệp vẫn rất cần sự đồng hành thiết thực của chính quyền Thành phố và các cơ quan quản lý.

Việc mở rộng thị trường tiêu thụ cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Các cơ quan chức năng có thể hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, mở rộng mạng lưới phân phối tới các tỉnh, thành và tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh. Từ đó, từng bước mở rộng ra thị trường trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất khẩu được nhìn nhận là hướng đi quan trọng giúp sản phẩm của doanh nghiệp tiếp cận các thị trường thế giới. Giai đoạn cuối năm vừa đặt ra áp lực tăng trưởng, vừa mở ra cơ hội gia tăng doanh số khi thị trường bước vào các mùa mua sắm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Vì vậy, việc tận dụng tốt nhu cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cung ứng được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Để thích ứng với những biến động của thị trường và các yêu cầu mới, ông có những kỳ vọng và lời khuyên nào dành cho cộng đồng doanh nhân?

TS Mạc Quốc Anh: Doanh nghiệp cần chủ động cập nhật những thay đổi về chủ trương, chính sách và pháp luật, xem đây là những tín hiệu quan trọng để điều chỉnh chiến lược và phương thức kinh doanh linh hoạt.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm trong tuân thủ pháp luật, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu hoạt động minh bạch. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần đoàn kết, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp Việt Nam để tạo sức mạnh nội sinh vững chắc.

Nhân lực cũng là một câu chuyện lớn của doanh nghiệp. Để tạo đà tăng trưởng vững chắc cho doanh nghiệp, bài toán cốt lõi về nhân lực cần được giải quyết theo hướng nào?

TS Mạc Quốc Anh: Bên cạnh các yếu tố về vốn và công nghệ, việc thúc đẩy cơ chế doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trực tiếp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm nội dung bám sát nhu cầu sử dụng thực tế được xem là giải pháp quan trọng để tối ưu hóa nguồn nhân lực, giúp người lao động có đủ kỹ năng tham gia ngay vào chuỗi giá trị.

Trân trọng cảm ơn ông!