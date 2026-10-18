Mở rộng thị trường từ hội chợ thương mại quốc tế

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 khai mạc tối 17/10 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cơ hội quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường

Diễn ra từ ngày 17 - 22/10 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 thu hút hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia; trong đó, có 200 gian hàng của doanh nghiệp trong nước, 12 gian hàng của doanh nghiệp các tỉnh Bắc Lào và 12 gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc. Hàng hóa trưng bày đa dạng, từ nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền đến hàng tiêu dùng, may mặc và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã Điện Biên quảng bá các sản phẩm thế mạnh như: cà phê, mắc ca, gạo, nông sản chế biến và sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, đối tác trong nước, quốc tế.

Mang đến hội chợ các sản phẩm đặc trưng như khẩu xén, chí chọp, Hợp tác xã Hoa Ban Trắng, phường Mường Lay mong muốn mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đại lý và đơn vị phân phối. Bà Lò Chúc Chi, Chủ tịch HĐQT HTX chia sẻ: "Tham gia hội chợ, chúng tôi mong muốn quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Mường Lay đến nhiều khách hàng hơn; đồng thời kết nối với các đại lý, nhà phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đây, hợp tác xã có thêm cơ hội để tìm hiểu nhu cầu thị trường, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Đối với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, Hội chợ là cơ hội để đẩy mạnh quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đầu ra. Thay vì phụ thuộc vào kênh tiêu thụ truyền thống, các đơn vị trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu thị trường và thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới.

Đến từ tỉnh Cao Bằng, Hợp tác xã Tâm Hòa tham gia hội chợ với mong muốn giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng Điện Biên và các địa phương lân cận. Bà Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, đơn vị mong muốn thông qua hội chợ, sẽ giới thiệu sản phẩm đến nhiều người tiêu dùng hơn, tìm kiếm đối tác phân phối và mở rộng thị trường. Việc gặp gỡ trực tiếp khách hàng giúp Hợp tác xã nắm bắt nhu cầu thị trường, từ đó có hướng phát triển sản phẩm phù hợp.

Bà Nguyễn Thanh Tâm (áo xanh bên trái), Giám đốc HTX Tâm Hòa, tỉnh Cao Bằng giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng.

Cùng với các doanh nghiệp địa phương, nhiều doanh nghiệp lớn trong nước tham gia hội chợ với mong muốn mở rộng mạng lưới khách hàng. Ông Nguyễn Duy Hải Linh, đại diện Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho biết: Đơn vị giới thiệu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phân bón và những sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Bên cạnh tiếp cận người tiêu dùng Điện Biên, doanh nghiệp kỳ vọng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác đến từ Lào và Trung Quốc; trực tiếp lắng nghe nhu cầu khách hàng, để có định hướng phát triển thị trường phù hợp.

Tăng cường kết nối giao thương và hợp tác quốc tế

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 có sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ Lào và Trung Quốc với 24 gian hàng. Qua đó, góp phần mở rộng không gian giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác láng giềng, tạo thêm cơ hội trao đổi hàng hóa và hợp tác thương mại.

Là tỉnh duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp cả Lào và Trung Quốc, Điện Biên có nhiều lợi thế phát triển thương mại biên giới, kết nối giao thương giữa vùng Tây Bắc với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Với hơn 455km đường biên giới, hệ thống cửa khẩu, lối mở cùng hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư, nâng cấp, tỉnh có thêm điều kiện mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu và trao đổi hàng hóa.

Tham dự hội chợ, ông Sôm Von Kẻo Khằm Phon, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng (Lào) đánh giá cao sự phong phú của các mặt hàng được giới thiệu. Theo ông, hàng hóa Việt Nam có chất lượng tốt, được người tiêu dùng Lào ưa chuộng. Thông qua hội chợ, phía Lào mong muốn tìm hiểu, lựa chọn thêm những sản phẩm phù hợp, kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam để đưa hàng hóa đến thị trường Lào. Qua đó mở rộng cơ hội giao thương và thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai bên.

Ông Sôm Von Kẻo Khằm Phon, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào (bên trái) tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu nhấn mạnh: Hội chợ là dịp để doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Trung Quốc gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn thị trường, tiến tới hình thành kết nối giao thương thực chất, lâu dài. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã của Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, đây là cơ hội đưa sản phẩm vượt ra khỏi thị trường truyền thống, tiếp cận trực tiếp các đối tác, nhà phân phối trong nước và khu vực.

Theo ông Bùi Quang Hưng, trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng đặt ra yêu cầu cao về tiêu chuẩn, thương hiệu và năng lực chuỗi cung ứng, hoạt động xúc tiến thương mại cần hướng đến những mục tiêu dài hạn. Trọng tâm là phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu, dịch vụ logistics và thương mại điện tử; từng bước chuyển từ quan hệ mua bán đơn thuần sang liên kết lâu dài trong chuỗi giá trị. Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đồng hành cùng Điện Biên trong kết nối cung cầu, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ.

Hội chợ năm nay diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào). Việc kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu khả năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Là hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 được Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí tổ chức. Ban Tổ chức hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng, tối đa 2 gian hàng mỗi đơn vị; riêng doanh nghiệp Lào và Trung Quốc được miễn toàn bộ chi phí thuê gian hàng. Chính sách góp phần để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ có cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác kinh doanh.

Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh trong bối cảnh kinh tế Điện Biên ghi nhận những kết quả tích cực. Theo số liệu công bố tại hội chợ, 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng 16,87% so với cùng kỳ; giá trị xuất nhập khẩu đạt gần 121 triệu USD, tăng 21,84%. Kết quả này cho thấy những chuyển biến trong hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương cùng đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương khẳng định: Điện Biên xác định doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất, kinh doanh là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, mở rộng thị trường và tạo việc làm cho người dân. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường đối thoại, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại phụ thuộc vào khả năng duy trì, phát triển những mối quan hệ được thiết lập sau hội chợ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu của từng thị trường. Khi những cuộc gặp gỡ, trao đổi được cụ thể hóa bằng các hợp đồng tiêu thụ và quan hệ hợp tác lâu dài, Hội chợ sẽ phát huy rõ hơn vai trò kết nối giao thương, góp phần thúc đẩy thương mại biên giới và nâng cao giá trị hàng hóa của Điện Biên.